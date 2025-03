Corujão exibe Hoje Sexta (28/03) na Globo Anna E O Rei, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 28/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Programação de Filmes – Sexta-feira, 28/03/2025

Na Sessão da Tarde de sexta-feira, o público pode acompanhar a divertida e empolgante história de Kung Fu Yoga. Jackie Chan estrela este filme de ação e comédia, onde ele interpreta um arqueólogo e mestre de kung fu que, junto com um grupo de aventureiros, parte em uma missão pelo Tibete para localizar o tesouro perdido de Magadha. Escondido em uma caverna de gelo, esse tesouro guarda mistérios e desafios que envolvem artes marciais, humor e momentos de ação eletrizantes. A trama mistura a cultura chinesa com a indiana, oferecendo uma divertida jornada para os fãs de aventura e kung fu.

Logo após, no Corujão I, será exibido o clássico drama Anna E O Rei. Estrelado por Jodie Foster e Chow Yun-Fat, o filme conta a história de Anna Leonowens, uma jovem inglesa que viaja para o Sião (atual Tailândia) no século XIX. Com seu filho, ela aceita a missão de educar os filhos do rei Mongkut. A relação entre Anna e o Rei é marcada por desafios culturais e conflitos, mas também por uma forte troca de aprendizado e respeito mútuo. Este filme, com belas atuações e um enredo emocional, é baseado na verdadeira história de Anna Leonowens, que se tornou uma figura importante na história do Sião.

Essas duas produções oferecem uma mistura de entretenimento para diferentes gostos: enquanto Kung Fu Yoga traz ação e comédia para uma tarde animada, Anna E O Rei oferece uma experiência emocional profunda à noite. Ambas são ótimas opções para quem busca uma boa programação para sexta-feira.