Prefeitura de Sorocaba convoca candidatos aprovados em concursos públicos para vagas efetivas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Recursos Humanos (SERH), convoca os candidatos aprovados em concursos públicos, referentes aos Editais nº 03/2022 e nº 01/2024, para as sessões de atribuição de 216 vagas efetivas, que serão realizadas no dia 11 de abril, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), situado na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista, ao lado do Paço Municipal.

Os convocados devem se apresentar, portando documento original com foto, no horário indicado, nas sessões de atribuição de vagas dos seguintes cargos: Fiscal de Saúde Pública (uma vaga), às 8h15; Técnico de Eventos (duas vagas), às 8h20; Fisioterapeuta (três vagas), às 8h30; Fiscal Público (11 vagas), às 8h40; Médico I – Psiquiatra (cinco vagas), às 8h50; Cirurgião Dentista (uma vaga), às 9h05; Auxiliar em Saúde Bucal (oito vagas), às 9h10; Técnico em Enfermagem (65 vagas), às 9h25; e Técnico de Controle Administrativo (120 vagas), às 13h30.

Para mais informações, o chamamento completo pode ser acessado na edição do Jornal Município de Sorocaba de 28 de março, pelo link: https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/.

Atenção às exigências dos editais

A convocação de candidatos aprovados em concursos públicos é uma ação da atual Administração que visa à melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população e ao fortalecimento das equipes de trabalho, além da valorização dos servidores.

A Secretaria de Recursos Humanos orienta que os candidatos convocados fiquem atentos às exigências previstas nos editais, em especial quanto aos exames clínicos, que deverão ser entregues pelos interessados no momento da avaliação admissional. A não entrega dos documentos em conformidade, ou a não participação em alguma das etapas previstas, impedirá a formalização do ato de posse por parte do candidato.

A SERH informa, ainda, que todos os atos e procedimentos relacionados às convocações e sessões de seleção de vagas são disponibilizados no site da Prefeitura de Sorocaba (https://www.sorocaba.sp.gov.br/).