Governo do Estado investe mais de R$ 73,4 milhões para impulsionar infraestrutura em Paranaíba

O compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento de Paranaíba segue firme com novos investimentos em infraestrutura que estão chegando ao município. Com a homologação de mais duas licitações, publicadas sexta-feira (28) no Diário Oficial do Estado (DOE), os recursos destinados ao município ultrapassam R$ 73,4 milhões, consolidando avanços significativos na mobilidade urbana e no crescimento econômico local.

Os novos contratos garantem a continuidade das obras de restauração funcional do pavimento em diversas ruas da cidade. A terceira etapa da obra será executada com um investimento de R$ 10,5 milhões, e para a quarta etapa, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 8,7 milhões.

Desde 2023, a gestão do governador Eduardo Riedel já destinou R$ 53,6 milhões para obras de infraestrutura no município. Com esses novos investimentos, Paranaíba recebe um impulso ainda maior, garantindo melhor trafegabilidade, valorização imobiliária e fortalecimento do comércio local, além de promover uma melhoria significativa na qualidade de vida da população.

O secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, destacou a importância dessas iniciativas para a população. “O municipalismo é a base da gestão do governador Eduardo Riedel. Essas obras são reflexo do compromisso do Governo do Estado em levar desenvolvimento para todas as regiões e crescer sem deixar ninguém para trás. Paranaíba está recebendo investimentos expressivos que vão impactar diretamente a qualidade de vida dos moradores e a economia da cidade”, afirmou.

Além das novas etapas de recapeamento, diversas outras obras estão em andamento no município, reforçando o compromisso do Governo em melhorar a infraestrutura e os serviços públicos oferecidos à população.

A continuidade desses investimentos reafirma a parceria entre Estado e município, por meio do programa MS Ativo, que tem transformado a realidade de todo o interior e garantido um futuro mais próspero para Paranaíba e todo o Mato Grosso do Sul.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog/Agesul

Foto: Chico Ribeiro/Arquivo