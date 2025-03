Governo entrega títulos definitivos a mais de 300 famílias de Roraima

Em mais uma etapa do programa “Aqui Tem Dono”, o Governo de Roraima entregou títulos definitivos a mais de 300 famílias de 12 bairros da capital e de 12 municípios do interior. A solenidade ocorreu nesta sexta-feira, 28, na sede do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), no bairro 31 de março, e também beneficiou quatro empresários do Distrito Industrial Aquilino Mota Duarte.

Este é o segundo evento de entrega de títulos definitivos realizado neste ano. Até o momento, o Governo de Roraima já regularizou mais de 22 mil propriedades urbanas, rurais e do Distrito Industrial.

O governador Antonio Denarium afirmou que o “Aqui Tem Dono” é o maior programa de regularização fundiária do Brasil, abrangendo tanto áreas urbanas quanto rurais, e destacou os benefícios do documento para os beneficiados.

“Hoje nós estamos titulando 40 mil hectares de terra rural e, no acumulado, já titulamos mais de 2 milhões de hectares, tirando a condição de posseiro, de possuidor, para proprietário. Com o título definitivo em mãos, você pode dizer: ‘Aqui tem dono’, sou de fato o proprietário da minha casa, do meu imóvel e do meu terreno. É isso que estamos fazendo: fazendo com que o estado de Roraima cresça, se desenvolva e gere mais oportunidades”, ressaltou o governador.

Uma das beneficiadas com o título definitivo foi Iraneide Gonçalves Costa, moradora do bairro Jardim Caranã há mais de 20 anos, que foi atendida pela equipe do Iteraima durante uma ação itinerante no bairro.

“Estou aqui muito feliz, muito agradecida por poder realizar esse sonho de receber o meu título, da minha casa, da minha residência. Já moro no bairro Jardim Caranã há mais de 20 anos e tive a oportunidade de estar aqui hoje. É muito gratificante, estou muito feliz e realizada”, disse a moradora.

A presidente do Iteraima, Dilma Costa, explicou que os títulos entregues são o resultado de ações contínuas do programa “Aqui Tem Dono”, que tem recebido grande apoio do Governo do Estado. Ela enfatizou a importância do registro no Cartório de Registros de Imóveis para garantir a transferência do domínio da área.

“Nós vamos continuar esse trabalho, essa é a nossa missão. O título definitivo é o passaporte para o desenvolvimento. Todos aqueles que forem contemplados devem ir até o Cartório de Registros de Imóveis para registrar, pois o domínio da área só se transfere com o registro no cartório. Parabéns a todos!”, destacou Dilma Costa.

