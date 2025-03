Guarda Municipal de Boa Vista celebra promoção: “sentimento de nostalgia e realização”

Foto: Divulgação/PMBV



A Guarda Civil Municipal de Boa Vista comemorou seus 35 anos em uma cerimônia nesta sexta-feira, 28, na Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST). A Prefeitura de Boa Vista aproveitou a ocasião para reconhecer e valorizar os profissionais que fazem da instituição um pilar de segurança e dedicação à cidade.

Durante a solenidade, 65 guardas civis municipais ascenderam a novas especialidades. Enquanto 148 novos integrantes, convocados no concurso de 2023, foram oficialmente apresentados. O evento contou com a presença de familiares, autoridades e do prefeito Arthur Henrique (MDB).

“Este é um reflexo do nosso compromisso com o reconhecimento e o desenvolvimento contínuo da nossa guarda. Em 2023, convocamos 150 novos guardas, que já estão em atividade. Com as promoções dos mais antigos, estamos não apenas valorizando a dedicação e o esforço de quem já faz parte da carreira, mas também criando espaço para que os novos profissionais possam crescer e avançar em sua trajetória”, destacou o prefeito.

A Comandante Geral da Guarda Municipal, Cícera Mangabeira, destacou que a comemoração dos 35 anos da GCM aconteceu no dia 8 de março, coincidentemente com o Dia Internacional da Mulher. Ela também falou sobre a formatura dos novos GCMs que ingressaram no ano passado e a promoção a cargos de subinspetores e inspetores. Na ocasião, também houve a apresentação do novo uniforme Grupo de Proteção Ambiental (GPA).

“Hoje, podemos perceber a importância desse novo efetivo, que traz ainda mais confiança à população em relação à nossa segurança. Estamos apresentando à comunidade que contamos com um efetivo de excelência, o que reforça a proteção dos munícipes. Além disso, as promoções destacam o papel fundamental da Guarda Civil Municipal, evidenciando nosso compromisso com a segurança de todos, sempre que precisarem de nossa assistência”, disse.



Celebração e homenagens

Em um momento regado de emoção e alegria, os guardas municipais representantes de cada pelotão então receberam suas insígnias de promoção e ascensão de especialidade das autoridades presentes. Em seguida, os familiares dos demais promovidos também colocaram as suas insígnias.

Além disso, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a subinspetora Ana Paula Gondim recebeu um buquê de rosas. Representando, assim, as 140 mulheres da instituição.

Por outro lado, o ex-secretário de Segurança Urbana e Trânsito, Felipe Menezes, recebeu uma placa de “Amigo da Guarda Municipal de Boa Vista-RR” como homenagem.

Nostalgia e realização

De acordo com a GCM Flávia Cantanhede, o dia foi marcado por um sentimento: felicidade. “A promoção é um reconhecimento que reflete o nosso trabalho ao longo do tempo, tanto meu quanto dos meus colegas. Chegar à subinspetoria é uma grande conquista e uma função de extrema importância dentro da nossa instituição”, celebrou.

O GCM Ruan Fernandes, da Defesa Civil Municipal, relembrou sua trajetória de quase 10 anos na corporação e a satisfação de ver seus colegas sendo promovidos. “É muito gratificante ver minha turma aqui hoje. Olhar para trás e perceber o quanto avançamos desde o curso de formação em 2015 é um orgulho enorme. Ver aonde chegamos hoje me dá um sentimento de nostalgia e realização”, afirmou.

Guarda Municipal de BV: referência nacional

A Guarda Civil Municipal de Boa Vista é reconhecida por sua excelência no serviço e se destaca como uma das melhores do Brasil. Com um efetivo de 461 guardas e nove grupamentos, a instituição está bem equipada para oferecer um serviço de alta qualidade à população e proteger o que é de todos.

Investimentos na Guarda Municipal

O município tem investido continuamente na melhoria das condições de trabalho da guarda, com a aquisição de viaturas, pistolas 9mm, coletes balísticos, fuzis, espingardas calibre 12, carabinas CTT 40 e drones. Além disso, há um constante investimento em equipamentos de menor potencial ofensivo, capacitações e no novo uniforme para o Grupo de Proteção Ambiental (GPA).

