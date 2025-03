Supercine exibe Hoje, Sábado (29/03) na Globo, De Perto Ela Não É Normal, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 29/03 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes do Sábado, 29/03/2025 – Sessão de Sábado e Supercine

Neste sábado (29), a programação da TV Globo traz duas grandes produções para os fãs de cinema. Na Sessão de Sábado, um romance clássico promete emocionar o público, enquanto no Supercine, uma comédia nacional divertida e reflexiva garante boas risadas e momentos de reflexão.

Sessão de Sábado – 14h10

Diário de uma Paixão (The Notebook, 2004)

País de origem: Estados Unidos

Estados Unidos Direção: Nick Cassavetes

Nick Cassavetes Elenco: James Garner, Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands

James Garner, Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands Gênero: Drama

Aclamado como um dos romances mais marcantes do cinema, Diário de uma Paixão narra a emocionante história de Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams), dois jovens que se apaixonam perdidamente, mas enfrentam a oposição da família dela. Com a Segunda Guerra Mundial separando o casal, Allie segue sua vida e fica noiva de outro homem. Porém, quando Noah retorna, o amor entre os dois ressurge com intensidade, levando a uma jornada de reencontro e decisões difíceis.

Com atuações apaixonantes e uma narrativa envolvente, o filme se tornou um clássico do gênero, garantindo lágrimas e suspiros até hoje.

Supercine – Após o Altas Horas

De Perto Ela Não É Normal (2020)

País de origem: Brasil

Brasil Direção: Cininha de Paula

Cininha de Paula Elenco: Marcelo Serrado, Heloisa Perissé, Ricardo Pereira, Suzana Pires, Samantha Schmütz, Angélica, Henri Castelli

Marcelo Serrado, Heloisa Perissé, Ricardo Pereira, Suzana Pires, Samantha Schmütz, Angélica, Henri Castelli Gênero: Comédia, Família

Para quem gosta de produções nacionais leves e divertidas, De Perto Ela Não É Normal é uma excelente opção. O filme acompanha a trajetória de Suzie (Suzana Pires), uma mulher de 40 anos que se sente insatisfeita com a vida que leva. Ao reencontrar sua tia, uma mulher livre e cheia de personalidade, Suzie começa uma jornada de autoconhecimento e reflexão sobre suas escolhas e o que realmente deseja para sua vida.

Com um elenco estrelado e momentos hilários, o longa traz uma mensagem inspiradora sobre autenticidade e liberdade, garantindo boas risadas e momentos emocionantes.

Prepare-se para uma noite de emoções e diversão!

Seja para se emocionar com um romance inesquecível ou para rir com uma comédia cheia de reflexões, a programação deste sábado na Globo promete entreter todos os gostos. Não perca!