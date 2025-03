Mulheres causam menos sinistros de trânsito, aponta Detran-RR

Estatísticas do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) apontam que as motoristas mulheres se envolvem em menos sinistros de trânsito no Estado.

Mais abrangente que a palavra “acidente”, o termo “sinistro” é definido pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) como qualquer ocorrência no trânsito que resulte em danos materiais ou corporais, podendo variar desde incidentes menores até situações mais graves.

Segundo dados de 2024 do Detran-RR, o número de mulheres habilitadas é menor do que de homens, ou seja, 65.439 contra 122.142, respectivamente.

Ao comparar homens e mulheres motoristas, elas se envolvem em menos sinistros de trânsito. No período de janeiro a outubro do ano passado, foram 1.782 mulheres e 4.423 homens, em ocorrências que resultaram em lesão corporal, danos materiais e vítimas fatais.

Um destaque da estatística é em relação a mortes em decorrências de sinistros de trânsito. No mesmo período do ano passado, janeiro a outubro, 18 mulheres perderam a vida no trânsito, enquanto 102 homens morreram em ruas, avenidas e rodovias do Estado.

Sobre embriaguez ao volante, os homens também lideram essa estatística: o Detran-RR autuou 71 motoristas masculinos. Já o número de mulheres foi de apenas seis. Essa informação também é referente ao mesmo período do ano passado.

A chefe da Divisão de Educação do Detran-RR, agente de trânsito Ruth Prill, disse que as mulheres se destacam como melhores motoristas porque prestam mais atenção à sinalização e aos pedestres, evitam ultrapassagens arriscadas, são mais cautelosas e menos agressivas.

“Elas são mais cuidadosas para evitar sinistros e proteger a vida. Mas, independentemente do sexo, é importante dirigir com segurança, respeitar à legislação, à sinalização e a todos que estão no trânsito, sejam motociclistas, pedestres e ciclistas”, explicou Prill.

