Agência Minas Gerais | Nota Fiscal Mineira fecha março sorteando quase R$ 550 mil na próxima segunda-feira (31/3)

Na próxima segunda-feira (31/3), a Nota Fiscal Mineira vai sortear o principal prêmio do mês de março, de R$ 100 mil, para um consumidor. Vinculado a ele, três entidades de assistência social receberão R$ 15 mil cada. Outros valores menores também serão distribuídos.

Neste último sorteio do mês, serão R$ 467.200 para os consumidores e R$ 74.250 para as entidades. O total a ser distribuído entre consumidores e instituições, em março, chega a R$ 541.450.

Realização de sonhos

“O prêmio de R$ 100 mil desperta o interesse de muita gente, pois esse montante pode proporcionar muitas realizações, por exemplo, a aquisição de um veículo novo, a entrada para adquirir a casa própria, quitar dívidas diversas, comprar outros bens ou fazer viagens sonhadas há muitos anos”, observa o secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Claudio Gomes.

Além do prêmio máximo para o consumidor no sorteio estadual, 13 sortudos vão embolsar R$ 2 mil no sorteio regional e, no municipal, serão R$ 400 em prêmios para um consumidor em todos os 853 municípios de Minas Gerais. As entidades também terão prêmios menores: serão 39 no valor de R$ 750.

“Para as instituições, sobretudo as menores, todo recurso é fundamental para a ajudar no custeio das despesas mensais”, reforça o secretário Luiz Claudio.

Na segunda-feira (31/3), após o sorteio, todos os ganhadores receberão uma notificação na tela principal do aplicativo NFM. Os resultados também estarão disponíveis para consulta no portal da Nota Fiscal Mineira.

Para participar dos sorteios, basta o consumidor baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira em seu celular e se cadastrar. Uma vez cadastrado, o consumidor só precisará solicitar a nota fiscal com a inclusão do CPF em todas as suas compras. O bilhete eletrônico para o sorteio será gerado automaticamente, sem a necessidade de qualquer outra ação do participante.

Para mais informações, acesse notafiscalmineira.fazenda.mg.gov.br.