Nova Iguaçu promove terceira edição da Caminhada de Conscientização do Autismo e Corrida Divertida

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no dia 2 de abril, a Prefeitura de Nova Iguaçu promove, no sábado, dia 5, a partir de 8h, a terceira edição da Caminhada de Conscientização do Autismo e Corrida Divertida, na Praça Vitória, na Avenida Luz, Bairro da Luz, próximo ao Shopping Nova Iguaçu. O evento é gratuito, atividades terapêuticas, sensoriais e cognitivas, voltadas especialmente para as crianças e suas famílias, proporcionando a todos um dia repleto de diversão, aprendizado e cuidado.

O primeiro evento do dia, a partir de 8h40, será a caminhada de mil metros, ao redor da praça. Às 9h, acontecerão atividades terapêuticas. A Corrida Divertida, limitada a 150 crianças com transtorno do espectro autista (TEA), com início previsto para às 9h20, com elas podendo participar fantasiadas. A prova será dividida por baterias, com todos os participantes recebendo medalhas após cruzarem a linha de chegada. O número de peito será entregue 40 minutos antes da largada. As inscrições podem ser acessadas pelo link: bit.ly/3DJ11cU

O evento terá diversos espaços com atividades terapêuticas e culturais especializadas para o público infantil e suas famílias. Entre elas estão circuito alimentar; túnel sensorial artesanal; quiropraxia, acupuntura, ventosaterapia e massagem; avaliação metabólica; amarelinha cognitiva; psicomotricidade com paraquedas e musicalização musicarte.

As secretarias de Assistência Social e de Saúde também estarão presentes oferecendo serviços e orientações importantes durante o evento, como Cadúnico, orientações ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), Identidade, Vale social, certidões, vacinação, agendamento de exames, aferição de pressão arterial e glicemia e teste rápido de IST.

Programação do dia

08:00 – Abertura;

08:40 – Caminhada 1000m;

09:00 – Atividades Terapêuticas;

09:20 – Corrida Divertida;

10:00 – Atividades Culturais.