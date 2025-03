Quais filmes vão passar SÁBADO (29/03) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Posted on

Por MRNews **Marcus D’Almeida é Eliminado nas Oitavas de Final das Olimpíadas de Paris-2024: ‘Perdi para a Simone Biles do Tiro com Arco’** No emocionante torneio de tiro com arco das Olimpíadas de Paris-2024, o brasileiro Marcus D’Almeida foi eliminado nas oitavas de final, encerrando sua participação com uma derrota para o sul-coreano Kim Woojin. […]