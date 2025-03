Udesc Cefid realiza evento em Florianópolis para marcar Abril Laranja e Dia Estadual da Pessoa Amputada

Foto: Rafael Cassaniga/Udesc Cefid

Um evento no Largo da Alfândega, em Florianópolis, marcará a comemoração do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), pelo 1º Dia Estadual da Pessoa Amputada e pelo Abril Laranja, que é o mês da conscientização da amputação.

A programação da Udesc Cefid está sendo organizada pelo projeto de extensão Reabilitação Multidisciplinar em Amputados (Ramp) e ocorrerá em 5 de abril (sábado), das 9h às 13h, com diversas atividades.

“Santa Catarina faz história mais uma vez! Somos o único estado no território nacional a ter oficializado, no calendário oficial, o Dia da Pessoa Amputada”, destaca a coordenadora do Ramp, professora Soraia Cristina Tonon da Luz, que lidera também o Laboratório de Biomecânica da Udesc Cefid e integra o Departamento de Fisioterapia e o Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT).

A data comemorativa de SC foi sancionada pelo governador do Estado, Jorginho Mello, no começo deste ano, por meio da Lei nº 19.193/2025, que institui 5 de abril como o Dia Estadual da Pessoa Amputada, com objetivos como sensibilizar a sociedade sobre as causas mais comuns de amputações (diabetes, traumas, doenças vasculares, entre outras) e as formas de prevenção e também promover a inclusão de pessoas amputadas na sociedade, combatendo o preconceito e a discriminação.

Segundo a professora Soraia, o Dia Estadual da Pessoa Amputada “dá mais visibilidade para as questões de inclusão, reabilitação e prevenção das amputações, que são um problema de saúde pública”.

Programação

Além de celebrar a Lei 19.193/2025, o evento da Udesc Cefid em 5 de abril pretende promover debates sobre acessibilidade, inclusão e políticas públicas; estimular a troca de experiências entre diversos setores da sociedade; e fortalecer a prevenção de amputações e diretrizes de reabilitação.

“Será um evento incrível! Convido você, que conhece pessoas que sofreram amputação, familiares, apoiadores e profissionais a estarem conosco no Largo da Alfândega para celebrar essa grande conquista”, afirma Soraia.

A programação terá as seguintes atividades:

9h-10h: Abertura oficial com a Banda do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e pronunciamento das autoridades presentes;

10h-10h30: Depoimentos de pacientes amputados do Ramp (Udesc Cefid) sobre experiências e desafios;

10h30-10h45: Importância do PL nº 411/2024 para a causa das amputações e os avanços desse projeto para o Estado de Santa Catarina;

10h45-11h: Momento Desfile Pets Amputados, com apresentação de pets de apoio emocional, do projeto Patinhas Solidárias;

11h-12h: Música ao vivo de Jair Cotiella e Dani Rossi;

12h-13h: Encerramento com roda de samba de Rachel Barreto e convidados, com música e inclusão.

Sobre o Ramp

Criado em 2012 e vinculado ao programa de extensão Reabilitar e Integrar, o Ramp tem atividades que incluem atendimentos presenciais e online para pessoas amputadas, além de grupo de estudos e seminário científico.

O atendimento é voltado a pessoas que sofreram amputação de membros e necessitam de reabilitação tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial, antes ou depois de começar a usar a prótese.

A ação da Udesc Cefid, que atende cerca de 50 pessoas a cada semestre, promove a atenção à saúde dos participantes de forma humanizada e buscando o cuidado integral, com avaliações físico-funcionais, avaliações biomecânicas e atendimento específico individual e em grupo.

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail soraia.luz@udesc.br, pelo telefone (48) 98401-5700 e pelo perfil do Ramp no Instagram.

Serviço

O QUÊ: Evento “Abril Laranja e Dia Estadual da Pessoa Amputada”.

QUANDO: 5 de abril, das 9h às 13h.

ONDE: Largo da Alfândega (ao lado do Mercado Público), Centro, Florianópolis.

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid

Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt

E-mail: comunicacao.cefid@udesc.br

WhatsApp: (48) 98801-7729

Telefone: (48) 3664-8637