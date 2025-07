Agência Minas Gerais | Secretaria de Educação reforça mobilização das escolas para coleta de dados para o Censo Escolar 2025

Gestores escolares de todas as escolas de Minas Gerais, públicas e privadas, devem ficar atentos ao prazo para a primeira etapa da coleta de dados do Censo Escolar 2025. As informações, que são fundamentais para o planejamento das políticas públicas educacionais, devem ser inseridas no sistema Educacenso, do Governo Federal, até o dia 6/8.

Em Minas, a mobilização das escolas é conduzida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), por meio da Subsecretaria de Articulação Educacional. Desde o início da coleta, a pasta tem reforçado as orientações junto às redes de ensino para garantir a qualidade e a fidedignidade dos dados declarados. Uma live promovida pela Coordenação Estadual no “Dia D do Censo Escolar” está disponível para consulta e apoio aos gestores escolares.

“Realizar o Censo Escolar da Educação Básica é garantir, por meio das informações fidedignas coletadas nesta tão importante pesquisa educacional, que políticas públicas sejam implementadas”, diz a superintendente de Organização Escolar e Informações Educacionais, Simone Emerick, responsável pela Coordenação do Censo Escolar em nosso Estado.

A superintendente ainda chama a atenção para o término do período da coleta e para a importância dos dados produzidos nesta etapa para garantia da realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em Minas.

A coleta do Censo Escolar é dividida em duas etapas: Matrícula Inicial e Situação do Aluno. Neste primeiro momento, são reunidos dados sobre escolas, turmas, estudantes, gestores e profissionais da educação em sala de aula. Já no segundo momento, a situação de movimento e rendimento dos estudantes matriculados nas escolas de Minas Gerais na data base do censo, sempre na última quarta-feira do mês de maio.

Censo e avaliação educacional

Os dados do Censo Escolar também são determinantes para a aplicação do Saeb, coordenado pelo Inep. A partir dessas informações, são definidos, por exemplo, o número de estudantes participantes e a quantidade de provas a serem impressas.

É com base no Censo Escolar e no Saeb que são calculados indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), as taxas de rendimento, fluxo escolar e distorção idade-série. Esses indicadores orientam o planejamento e a execução de políticas públicas educacionais, como a distribuição da merenda escolar, os programas de transporte de estudantes e o fornecimento de livros didáticos.

Sobre o Censo Escolar

Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica no Brasil. O levantamento abrange todas as etapas e modalidades de ensino: Educação Regular, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional.