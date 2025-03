ASSISTIR Juventude x Palmeiras AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (30/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Juventude x Palmeiras Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (30) às 16 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Juv, que busca a vitória sob seus domínios.

Juventude x Palmeiras (Sub-20): Onde Assistir, Escalações e Arbitragem

O Juventude recebe o Palmeiras neste domingo (30), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O confronto foi adiado devido à participação do Verdão na final da Libertadores da categoria há duas semanas.

Onde Assistir Juventude x Palmeiras ao Vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida através das seguintes opções de transmissão:

TV Papo (canal oficial do Juventude)

(canal oficial do Juventude) Sportv (TV fechada)

Horário e Local do Jogo

Data : Domingo, 30 de março de 2025

: Domingo, 30 de março de 2025 Horário : 15h (de Brasília)

: 15h (de Brasília) Local: Estádio Municipal Homero Soldatelli, Flores da Cunha (RS)

Situação das Equipes

Juventude

A equipe gaúcha ocupa a 15ª colocação na tabela, com uma vitória sobre o Botafogo e uma derrota expressiva por 6 a 0 para o Cuiabá. Esta é a primeira vez que o clube disputa o Brasileirão Sub-20, e o time segue em busca de sua primeira grande campanha na competição.

Palmeiras

O Palmeiras está em quinto lugar com seis pontos, após vencer Bahia e Internacional, ambos por 2 a 1. Atual campeão da competição, o Verdão busca manter sua sequência vitoriosa e alcançar o topo da tabela.

Prováveis Escalações

Juventude

Técnico: Filipe Dias

Goleiro : Luiz Turatto

: Luiz Turatto Defensores : Luiz Eduardo, Bernardo, Eduardo Lopes e Gabriel Borges

: Luiz Eduardo, Bernardo, Eduardo Lopes e Gabriel Borges Meio-campo : Kaynan, Sasso e Gui Teixeira

: Kaynan, Sasso e Gui Teixeira Atacantes: Alex Martins, Lucas Fernandes e Beto

Palmeiras

Técnico: Lucas Andrade

Goleiro : Aranha

: Aranha Defensores : Luis Saboia (Gilberto), Robson, Diogo e Arthur (Gabriel Azevedo)

: Luis Saboia (Gilberto), Robson, Diogo e Arthur (Gabriel Azevedo) Meio-campo : Rafael Coutinho, Larson (João Paulo) e Erick Belé (Antônio Marcos)

: Rafael Coutinho, Larson (João Paulo) e Erick Belé (Antônio Marcos) Atacantes: Heittor (Giulio), Riquelme Fillipi e Sorriso (Luis Arthur)

Arbitragem da Partida

Árbitro : A definir

: A definir Assistentes : A definir

: A definir VAR: A definir

Expectativas para o Jogo

Com um elenco mais experiente na competição, o Palmeiras entra como favorito para o duelo, mas o Juventude busca surpreender e somar pontos importantes em sua primeira participação no torneio. A promessa é de um jogo movimentado, com chances para ambos os lados.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?