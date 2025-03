São José sedia competição de veículos off road projetados por estudantes

Henrique Macedo





São José dos Campos recebeu neste fim de semana a 30ª Competição Baja Nacional. Neste ano, o evento reuniu 60 equipes do Brasil formadas por estudantes de Engenharia e cerca de 1.100 participantes diretos.

Cerca de 2.000 pessoas passaram pela competição, realizada nas proximidades da Fatec, ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica). O evento tem impacto na economia local, com aumento de ocupação na rede hoteleira e em restaurantes e bares da cidade.

Desafio off road

O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar a preparação para o mercado de trabalho.

Ao participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde sua concepção, projeto detalhado, construção e testes.

João Pedro Andrade pilotou o baja da equipe da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), campeã no geral. Ele estava contente com o desempenho e com a receptividade da cidade. “A gente está muito feliz, a Fatec sempre recebe a gente muito bem, a cidade é linda, fomos convidados a visitar a Embraer, fiquei encantado, foi sensacional”.



As equipes vencedoras são convidadas a participar da competição internacional, nos Estados Unidos.



