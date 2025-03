Club León x Pumas UNAM ASSISTIR AO VIVO HOJE (30/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Club León x Pumas UNAM é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (30) às 22h05 hs (horário de Brasília). A partida tem León como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Análise e Previsões para Club León x Pumas UNAM – Liga MX, Clausura, Rodada 13

A Liga MX segue sua emocionante jornada no Clausura, e nesta rodada 13, o Club León enfrentará o Pumas UNAM em uma partida que promete muitos desafios. O confronto acontecerá hoje, 30 de março de 2025, no Estadio León, na cidade de León, México, com início previsto para 22h05 (horário de Brasília).

Formação e Classificação Atual

Club León ocupa a 2ª posição na tabela da Liga MX com um desempenho de 26 pontos, refletindo uma campanha sólida nesta temporada.

ocupa a na tabela da Liga MX com um desempenho de 26 pontos, refletindo uma campanha sólida nesta temporada. Pumas UNAM, por outro lado, está na 12ª posição com 14 pontos, e embora tenha mostrado momentos de brilho, sua temporada tem sido inconsistente.

Desempenho Recente

Nas últimas 10 partidas, o Club León venceu 5 vezes, sofreu 3 derrotas e teve 2 empates, enquanto o Pumas UNAM teve uma performance inferior, com 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. Isso coloca León como favorito para a vitória nesta partida, tendo uma probabilidade de 48% para ganhar, enquanto Pumas UNAM tem 28%.

Destaques Individuais

O grande nome do Club León é James Rodríguez, que tem sido essencial no meio-campo, com uma média de 72 em ataque e excelente contribuição nas jogadas de construção. Do lado do Pumas UNAM, Ignacio Pussetto é o principal jogador, destacando-se pela sua habilidade em dribles e capacidade de criação.

James Rodríguez (Club León) : 72 em ataque, 72 em técnica.

: 72 em ataque, 72 em técnica. Ignacio Pussetto (Pumas UNAM): 64 em ataque, 52 em técnica.

Expectativa para a Partida

Este confronto entre Club León e Pumas UNAM deve ser decisivo para ambas as equipes. O León, jogando em casa, é amplamente visto como favorito para sair com os 3 pontos, mas o Pumas UNAM, mesmo com um desempenho instável, poderá surpreender se conseguir controlar o ritmo do jogo e explorar os contra-ataques.

Probabilidades de Apostas

Club León : 2.10 (48% de chance de vitória)

: 2.10 (48% de chance de vitória) Pumas UNAM: 3.60 (28% de chance de vitória)

Arbitragem

O árbitro designado para o jogo é Adonai Escobedo Gonzalez, que tem sido uma figura central em várias partidas da Liga MX, conhecida por sua abordagem firme, mas justa.

Onde Assistir

Este jogo será transmitido ao vivo, e os fãs poderão acompanhar a partida em diversos canais esportivos, com a possibilidade de verificar as estatísticas em tempo real através de plataformas como Sofascore.

Conclusão

Com base na análise do desempenho e estatísticas recentes, Club León parece ser o favorito para vencer, mas o Pumas UNAM ainda pode surpreender, principalmente se conseguir aumentar sua intensidade no jogo. Fique de olho na atuação de James Rodríguez, que tem mostrado ser o motor do ataque do León.

Se você está pensando em fazer uma aposta, a vitória do Club León é a mais indicada, com uma probabilidade razoável de sucesso.

.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.