Franca x Caxias do Sul ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (31/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Franca x Caxias do Sul hoje, HOJE (31) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Jogo Franca x Caxias do Sul – NBB (01/04/2025): Palpite e Análise Completa

Na próxima segunda-feira, 1º de abril de 2025, teremos mais um confronto interessante no NBB (Novo Basquete Brasil), com o Franca recebendo o Caxias do Sul em um duelo que promete agitar a competição. A partida, marcada para as 19h30, ocorre no Ginásio Pedrocão, em Franca, e traz consigo grandes expectativas, principalmente pela fase dos dois times.

Franca é um dos grandes favoritos da competição. A equipe paulista vem de uma sequência sólida de vitórias, com destaque para sua última partida contra o Fortaleza, onde venceu por 83 a 74, mostrando a força de seu elenco. A equipe é conhecida por seu ritmo de jogo intenso, com transições rápidas e uma defesa sólida, que dificulta bastante o trabalho dos adversários. Além disso, Franca conta com jogadores de alto nível, como Lucas Dias, que tem sido um dos principais destaques do time, não apenas pela sua habilidade em pontos, mas também pela versatilidade em quadra, seja na defesa ou no ataque.

Outro ponto positivo para o Franca é o seu histórico recente contra o Caxias do Sul, onde venceu em várias ocasiões. Nos últimos confrontos entre as duas equipes, o Franca levou a melhor em jogos marcantes do NBB, o que ajuda a alimentar a confiança de sua torcida. A vantagem de jogar em casa também é crucial, já que o Pedrocão é sempre um ambiente difícil para os adversários, com uma torcida apaixonada que comparece em peso para apoiar o time.

Já o Caxias do Sul, apesar de apresentar alguns bons momentos ao longo da temporada, atravessa uma fase mais difícil. Nas últimas rodadas, o time sofreu derrotas importantes, como contra Bauru e Minas, duas das principais forças do campeonato. No entanto, Caxias do Sul tem mostrado resistência e pode surpreender em partidas mais equilibradas, principalmente se seus jogadores-chave, como o ala Shamell Stallworth, estiverem inspirados. Mesmo fora de casa, Caxias tem o potencial de surpreender, e uma boa atuação de seus líderes pode equilibrar as ações.

Palpite: Embora Caxias do Sul tenha mostrado força em algumas partidas, o Franca, em sua casa e com sua formação atual, se mostra mais preparado para levar a vitória. A expectativa é que Franca vença por um placar de 86 a 75, com uma atuação sólida de seus principais jogadores e uma defesa eficiente para frear os ataques do Caxias do Sul.

Em resumo, o jogo promete ser equilibrado, mas Franca tem a vantagem, não só pela qualidade técnica de seu elenco, mas também pela força de sua torcida e o bom momento vivido.

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

