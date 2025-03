Internacional se prepara para disputar o NBB a partir do próximo ano

O Internacional, tradicional clube do Rio Grande do Sul, está se preparando para entrar no Novo Basquete Brasil (NBB), a principal competição de basquete do país. Sob a liderança de Athos Calderaro, a equipe está finalizando os processos para garantir uma vaga no campeonato, que contará com o time como o terceiro representante do estado, ao lado do União Corinthians e do Caxias Basquete.

Atualmente, o clube trabalha na compra da cota de franquia necessária para a inscrição no NBB, com os próximos passos voltados para a contratação de jogadores. O objetivo da equipe é, no primeiro ano, ser competitiva e brigar pelas primeiras posições, com uma meta de conquistar o título em até quatro anos.

Além disso, o Gigantinho, ginásio tradicional do Internacional, passará por uma reforma no valor de R$ 20 milhões. O projeto visa transformar o local em um centro para eventos e shows, enquanto a equipe de basquete ocupará um espaço provisório durante o período das obras. As negociações para esse espaço estão em andamento com uma instituição da Região Metropolitana de Porto Alegre.