São José x Fortaleza ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (31/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São José x Fortaleza hoje, HOJE (31) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

São José x Fortaleza B.C. – Ao Vivo (01/04/2025)

Resultados Recentes:

São José:

17/03/2025: São José 80 x 89 Pinheiros – Derrota

07/03/2025: São José 72 x 77 Corinthians Paulista – Vitória

03/03/2025: São José 71 x 68 Botafogo – Derrota

27/02/2025: São José 83 x 78 Bauru – Vitória

16/02/2025: São José 68 x 105 Franca – Derrota

Fortaleza B.C.:

28/03/2025: Fortaleza B.C. 74 x 83 Franca – Derrota

11/03/2025: Fortaleza B.C. 66 x 74 Bauru – Derrota

06/03/2025: Fortaleza B.C. 84 x 87 Paulistano – Vitória

04/03/2025: Fortaleza B.C. 75 x 79 São Paulo – Vitória

28/02/2025: Fortaleza B.C. 86 x 92 Minas – Derrota

Últimos Confrontos Diretos:

09/12/2024: Fortaleza B.C. 55 x 75 São José

27/04/2024: Fortaleza B.C. 90 x 66 São José

21/04/2024: São José 70 x 73 Fortaleza B.C.

22/01/2024: Fortaleza B.C. 99 x 95 São José

27/10/2023: São José 78 x 82 Fortaleza B.C.

Próximos Jogos:

São José x Fortaleza B.C. – 01/04/2025

Odds de Apostas:

Bet365: São José (1.25) / Fortaleza B.C. (3.70)

Betano.br: São José (1.25) / Fortaleza B.C. (3.85)

BetEsporte: São José (1.21) / Fortaleza B.C. (3.40)

Estrelabet: São José (1.23) / Fortaleza B.C. (3.75)

Superbet.br: São José (1.28) / Fortaleza B.C. (3.70)

Esportivabet: São José (1.23) / Fortaleza B.C. (3.75)

Transmissão ao Vivo: Você pode assistir ao jogo ao vivo em celular, tablet ou PC, desde que tenha saldo em sua conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas. Verifique as regras de localização e transmissão ao vivo nas plataformas oferecidas.

Sobre o Jogo: No dia 01 de abril de 2025, São José enfrentará o Fortaleza B.C. em mais um jogo emocionante pelo NBB. O time da casa, São José, vem de uma sequência mista de vitórias e derrotas, enquanto o Fortaleza B.C. tenta se recuperar após algumas derrotas nos jogos recentes. As expectativas são altas para este confronto, que promete agitar as emoções dos fãs de basquete.

Acompanhe o Livescore: Fique por dentro do placar ao vivo e das estatísticas de cada lance. A cobertura completa será oferecida pelo site. Não perca as atualizações sobre o jogo entre São José e Fortaleza B.C.!

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

