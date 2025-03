Kings League Brasil, Neymar aparece e fatura 50 mil com aposta

Kings League Brasil: Neymar e Luqueta fazem aposta de R$ 50 mil na estreia do torneio

A estreia da Kings League Brasil foi marcada por jogos emocionantes e uma aposta de alto valor entre o influenciador Luqueta e Neymar. O torneio de futebol 7 teve sua primeira rodada disputada neste sábado (29), na Arena Kings League Brasil, em Guarulhos (SP), e contou com goleadas e partidas disputadas até os últimos minutos.

Resultados da 1ª Rodada

Nyvelados 1 x 0 Desimpedidos

Dendele 2 x 6 Furia

Capim 6 x 4 Funkbol

Loud 8 x 4 Fluxo

Real Elite 3 x 4 G3X

O confronto entre Nyvelados e Desimpedidos ficou marcado como o primeiro jogo da história da competição no Brasil. Já a equipe Furia, presidida por Neymar, goleou o Dendele por 6 a 2.

Neymar vence aposta de R$ 50 mil contra Luqueta

O influenciador Luqueta, presidente do Dendele FC ao lado de Paulinho Loko, revelou ter perdido uma aposta de R$ 50 mil para Neymar, que divide a presidência da Furia FC com Cris Guedes. Durante o jogo, Neymar ligou várias vezes para Luqueta, tentando desestabilizá-lo antes de um pênalti crucial, que acabou sendo defendido pelo goleiro adversário.

“Cara, ele ficou me ligando para me perturbar durante o jogo todo, me pressionou na hora do pênalti. Acontece. E foi o que falei para a rapaziada, ainda perdi R$ 50 mil para ele em uma aposta por fora”, desabafou Luqueta. “Tô puto!”, completou.

Mesmo se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, Neymar esteve presente no evento e comemorou a vitória do seu time. O craque do Santos, no entanto, desfalcará a equipe na estreia do Brasileirão contra o Vasco neste domingo (30), em São Januário.

Sobre a Kings League Brasil

A competição segue o formato do futebol 7, com jogos de 40 minutos divididos em dois tempos de 20. Diferente do futebol tradicional, todas as partidas precisam ter um vencedor. O torneio reúne influenciadores e ex-jogadores, trazendo entretenimento e rivalidade para o público brasileiro.

Com grandes nomes envolvidos e jogos eletrizantes, a Kings League Brasil promete ser um dos eventos mais empolgantes do ano no cenário esportivo nacional.

Resultados da 1ª Rodada

Nyvelados 1 x 0 Desimpedidos

Dendele 2 x 6 Furia

Capim 6 x 4 Funkbol

Loud 8 x 4 Fluxo

Real Elite 3 x 4 G3X

A partida entre Nyvelados e Desimpedidos entrou para a história como o primeiro jogo da competição no Brasil, e o primeiro gol foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo. A Furia, equipe presidida por Neymar, também brilhou na rodada, aplicando uma goleada de 6 a 2 sobre o Dendele.

Destaques da Rodada

Furia goleia na estreia: Com Neymar presente na arena, a equipe não decepcionou e demonstrou grande força ofensiva.

Com Neymar presente na arena, a equipe não decepcionou e demonstrou grande força ofensiva. Loud impõe respeito: O time venceu o Fluxo por 8 a 4, se consolidando como um dos favoritos.

O time venceu o Fluxo por 8 a 4, se consolidando como um dos favoritos. Equilíbrio em Real Elite x G3X: A partida foi decidida por um gol de diferença, mostrando o alto nível competitivo do torneio.

Entenda a Kings League Brasil

A competição segue o formato do futebol 7, com jogos de 40 minutos divididos em dois tempos de 20 minutos. Diferente do futebol tradicional, não há empates: todas as partidas têm um vencedor definido.

Com partidas emocionantes e a presença de grandes nomes do futebol e da internet, a Kings League Brasil promete movimentar o cenário esportivo nacional. A próxima rodada promete mais emoções e rivalidades intensas. Acompanhe para mais atualizações!