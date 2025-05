Franca x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (13)

Franca x Pinheiros ao vivo: onde assistir, resultados e estatísticas do NBB – Playoffs

Nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), Franca e Pinheiros voltam a se enfrentar em mais um capítulo decisivo dos Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida será realizada no Pedrocão, em Franca, e promete fortes emoções para os fãs de basquete.

Como chega o Franca?

O Franca segue com uma impressionante sequência de vitórias nos últimos jogos. A equipe venceu seus cinco compromissos mais recentes, incluindo a última partida contra o próprio Pinheiros, fora de casa, por 89 a 76 no dia 10 de maio. Antes disso, superou o Pato Basquete em três oportunidades e também bateu o Instituto de Córdoba pela Champions League das Américas. A consistência do time francano reafirma seu favoritismo nos playoffs e sua busca por mais um título nacional.

Últimos jogos do Franca:

10.05.25 – Pinheiros 76 x 89 Franca – Vitória

01.05.25 – Franca 101 x 82 Pato – Vitória

29.04.25 – Franca 84 x 65 Pato – Vitória

24.04.25 – Pato 91 x 96 Franca – Vitória

19.04.25 – Franca 74 x 59 Instituto de Córdoba – Vitória

Situação do Pinheiros

O Pinheiros alterna bons e maus momentos, tendo vencido apenas dois dos seus últimos cinco jogos. A equipe paulistana conseguiu boas atuações contra o Unifacisa, mas encontrou dificuldades para conter o forte ritmo do Franca no último confronto. Jogando fora de casa nesta próxima partida, a missão será ainda mais difícil.

Últimos jogos do Pinheiros:

10.05.25 – Pinheiros 76 x 89 Franca – Derrota

04.05.25 – Pinheiros 72 x 58 Unifacisa – Vitória

01.05.25 – Unifacisa 86 x 79 Pinheiros – Derrota

27.04.25 – Pinheiros 77 x 76 Unifacisa – Vitória

25.04.25 – Pinheiros 77 x 83 Unifacisa – Derrota

Confrontos diretos recentes

Nos últimos cinco confrontos entre Franca e Pinheiros, o time de Franca venceu quatro. Isso inclui vitórias contundentes em casa e fora, com destaque para o triunfo de 91 a 59 em janeiro. A única vitória recente do Pinheiros foi em novembro de 2024.

Últimos confrontos entre Franca x Pinheiros:

10.05.25 – Pinheiros 76 x 89 Franca

03.03.25 – Franca 91 x 82 Pinheiros

26.01.25 – Franca 91 x 59 Pinheiros

11.11.24 – Pinheiros 87 x 76 Franca

12.02.24 – Pinheiros 61 x 82 Franca

Onde assistir ao vivo

A partida entre Franca x Pinheiros será transmitida ao vivo por plataformas de streaming com direitos de exibição do NBB. A bet365 oferece transmissão ao vivo para usuários com saldo em conta ou que tenham feito uma aposta nas últimas 24 horas. É possível assistir via celular, tablet ou PC, desde que atendidas as condições de acesso geográfico e regras da plataforma.

Probabilidades das casas de apostas (Odds)

As casas de apostas colocam o Franca como amplo favorito:

Casa Franca (1) Pinheiros (2) bet365 1.18 4.40 Betano 1.16 5.00 BetEsporte 1.14 4.10 EstrelaBet 1.15 4.75 Superbet 1.19 4.10 EsportivaBet 1.15 4.75 Aposta Ganha 1.17 4.82

Considerações finais

Com uma campanha sólida e dominante nos últimos jogos, o Franca entra em quadra com a confiança em alta e o apoio de sua torcida. O Pinheiros, por outro lado, precisa reagir rapidamente se quiser equilibrar a série. Promessa de jogão no NBB!

