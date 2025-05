Bonito participa da 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil – “Registre-se!” – Prefeitura Municipal de Bonito

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realiza, entre os dias 12 e 16 de maio, a 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil – “Registre-se!”, em parceria com os Cartórios de Registro Civil, Instituto de Identificação, Justiça Federal, universidades, Procon/MS, Funai, Funtrab e diversos outros órgãos.

Coordenada nacionalmente pela Corregedoria Nacional de Justiça, a iniciativa tem como principal objetivo erradicar o sub-registro civil de nascimento e garantir o acesso à documentação básica para a população em situação de vulnerabilidade social. A ação dá atenção especial aos povos indígenas, pessoas em situação de rua e indivíduos privados de liberdade ou em cumprimento de medidas de segurança.

No município de Bonito, os serviços estão sendo oferecidos gratuitamente no Cartório de Registro Civil, localizado na Rua Santana do Paraíso, nº 613 – Centro.

Entre os atendimentos disponibilizados à população estão:

Registro de nascimento tardio

Emissão de segunda via de certidões

Atendimento jurídico

Documentação específica para indígenas e quilombolas

O atendimento acontece das 8h às 11h e das 13h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99137-7699.