Sesau participa de mais uma edição do Saúde de Rua

Posted on

O secretário de Cultura e Turismo de Roraima, Alex Ferreira, participou, na quinta-feira, 27, da reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, realizada na Biblioteca Nacional, em Brasília. O evento reuniu representantes das cinco regiões do país e discutiu as atuais políticas culturais. A reunião também marcou a inauguração da sede do […]