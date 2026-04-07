Polícia Civil reforça segurança durante a programação da Semana Santa  

A PCRR (Polícia Civil do Estado de Roraima) atuará de forma intensificada durante os três dias de programação da Semana Santa 2026, um dos maiores eventos religiosos do Estado, realizado no município de Mucajaí, no período de 03 a 05 de abril. A ação tem como objetivo garantir a segurança, a tranquilidade e a ordem pública para participantes e visitantes.

A atuação da PCRR integra um esforço conjunto com outras forças de segurança que estão empregadas no evento, fortalecendo o trabalho coordenado para assegurar a proteção da população e a plena realização da programação.

Dentro da programação, a 42ª Encenação da Paixão de Cristo marcou, nesta Sexta-feira Santa, dia 03, um dos momentos mais aguardados do evento. O espetáculo teve início às 18h, na Cidade Cenográfica, sendo o principal destaque da programação.

De acordo com balanço parcial da atuação policial, o primeiro dia do evento transcorreu de forma tranquila, sem registro de ocorrências relevantes relacionadas à programação.

O delegado Vinícius Quadros, responsável pelo atendimento das ocorrências vinculadas ao evento, destacou que não houve registros significativos durante a operação.

“Não tivemos ocorrências relacionadas diretamente ao evento. Permanecemos de prontidão até a madrugada e não houve qualquer situação que comprometesse a segurança da programação. Houve apenas uma condução realizada pela Polícia Militar referente a um mandado de prisão por pensão alimentícia, já regularizado”, explicou.

O diretor do DPJI (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), delegado Mário Amorim, destacou que a atuação da PCRR segue estratégica e contínua ao longo de todo o evento.

“A PCRR estará presente durante toda a programação, com equipes veladas e ostensivas, voltadas à prevenção e repressão de crimes, especialmente o tráfico de drogas e quaisquer outras práticas que atentem contra os direitos da população. Nossa atuação é pautada pela firmeza, responsabilidade e compromisso com a segurança de todos”, afirmou.

Para reforçar a segurança, foram designadas três equipes do GRT (Grupo de Resposta Tática), que atuam de forma ostensiva, além do apoio de policiais da capital que trabalham de forma integrada com a equipe da delegacia do município e demais forças de segurança presentes na operação.

A diretora do Dopes (Departamento de Operações Especiais), delegada Cândida Magalhães, ressaltou o compromisso institucional da PCRR em assegurar um ambiente seguro durante as celebrações.

“Nosso objetivo é garantir que toda a população possa vivenciar esse momento de fé e reflexão com tranquilidade e segurança. A atuação integrada das forças de segurança fortalece esse trabalho e contribui para um ambiente ordeiro e seguro”, destacou.

Orientações aos condutores

A diretora também orienta os condutores que pretendem viajar durante o feriado prolongado a adotarem medidas preventivas, como realizar a revisão do veículo, não dirigir sob efeito de álcool, respeitar os limites de velocidade e a sinalização de trânsito, além do uso obrigatório do cinto de segurança.

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