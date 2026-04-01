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Recém-nascidos do Hospital Iguassú ganham ensaio fotográfico temático de Páscoa

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Recém-nascidos do Hospital Iguassú ganham ensaio fotográfico temático de Páscoa




Em seu primeiro dia de vida, o pequeno Erick de Almeida Silva já viveu uma experiência especial: ser modelo do seu primeiro álbum fotográfico. Nascido na última segunda-feira (30), no Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões, o recém-nascido participou de um ensaio newborn preparado pela equipe da unidade na terça-feira (31), com direito a figurino temático e cenário personalizado em alusão à Páscoa.

A iniciativa faz parte das ações de humanização promovidas pela maternidade, que mantém um calendário voltado ao acolhimento das famílias. O objetivo é transformar o nascimento em uma memória afetiva que será guardada para sempre.

Quem também participou da atividade foi Maísa de Oliveira Nascimento, também nascida em 30 de março. Ela encantou a equipe e a família ao participar do ensaio caracterizada como coelha de Páscoa.

O pai da bebê, Leilson da Silva Nascimento, destacou que a experiência foi uma surpresa marcante.

“A gente não sabia que teria essa ação e foi uma surpresa muito positiva. Achei tudo muito bonito, o cenário, o cuidado com os detalhes. Isso mostra um lado muito humano do hospital. A gente fica feliz de ver esse carinho com os nossos filhos logo nos primeiros dias de vida”, contou.

Páscoa no HGNI

No Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), a data também foi celebrada com uma ação voltada às crianças internadas. Nesta quarta-feira (1º), um personagem caracterizado de coelho da Páscoa percorreu a enfermaria pediátrica, passando de leito em leito, distribuindo lembrancinhas e levando momentos de alegria aos pacientes.

A visita seguiu até a brinquedoteca da Classe Hospitalar, onde as crianças puderam interagir com o personagem, trocar abraços e registrar o momento em fotos, proporcionando uma pausa na rotina hospitalar.

A ação também passou por outros setores da unidade, levando o clima da Páscoa a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, e reforçando a importância de iniciativas que contribuem para um ambiente mais acolhedor e humanizado.

 

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