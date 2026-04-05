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sábado tem nova edição da Feira Ziriguidum – CGNotícias

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Por MRNews

A cultura e a economia criativa voltam a ocupar os espaços públicos neste sábado (4), em Campo Grande, com mais uma edição da Feira Ziniguidum. A programação acontece das 17h às 22h, na Praça do Preto Velho, reunindo arte, gastronomia e lazer em um só lugar.

O evento já é tradicional na cidade e reúne expositores de gastronomia, artesanato e produtos autorais, além de atrações culturais que valorizam artistas locais. A proposta é oferecer ao público uma experiência completa, com opções de consumo, entretenimento e convivência em um ambiente aberto e acessível.

Mais do que um espaço de lazer, a feira também cumpre um papel importante no fortalecimento da economia criativa, incentivando pequenos empreendedores e ampliando oportunidades de geração de renda.

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A realização de mais uma edição reforça a valorização da cultura local e a ocupação dos espaços públicos com atividades que promovem integração social e acesso à arte. A entrada é gratuita.

#ParaTodosVerem: A imagem de capa mostra a praça do Preto Velho, local onde acontece a feira

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