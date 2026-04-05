Aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ facilita acesso a serviços e fortalece interação com a população

Disponível desde 2023, o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ tem se consolidado como uma importante ferramenta de acesso aos serviços públicos municipais. Com mais de 450 mil usuários, a plataforma reúne uma ampla gama de funcionalidades, como acesso a informações sobre serviços municipais, realização de solicitações, agendamentos e cadastros.

Além disso, o aplicativo desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, e criado com o objetivo de tornar o atendimento mais ágil, prático e seguro, permitindo que o cidadão resolva diversas demandas sem precisar sair de casa, também envia notificações e alertas sobre eventos e comunicados oficiais, funcionando como um canal direto de comunicação entre a gestão municipal e a população.

Outro destaque é a possibilidade de o cidadão enviar sugestões, reclamações e solicitações, fortalecendo a participação popular e contribuindo para a melhoria contínua dos serviços públicos. O aplicativo ainda permite contato direto com órgãos e secretarias municipais, facilitando a resolução de demandas do dia a dia.

“É uma ferramenta de muito sucesso. Hoje, controlamos mais de 1.500 serviços da Prefeitura, envolvendo diversas secretarias, como Semam, Seplan, Serem e Seinfra. Já contamos com mais de 450 mil usuários ativos, o que nos permite comunicar mensagens diretamente e, principalmente, receber o feedback da população sobre a qualidade do atendimento”, destacou o coordenador-geral da Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI), Bruno Crispim.

Os mais procurados – Entre os serviços mais procurados no aplicativo estão os relacionados à Limpeza Urbana (Emlur) com a coleta de resíduos diversificados; ao Meio Ambiente (Semam), com demandas sobre esgoto, água servida e poluição sonora; e à Infraestrutura (Seinfra), com solicitações de manutenção da iluminação pública.

Na área de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a poda de árvores lidera entre os serviços mais solicitados. Já na Saúde (SMS), a emissão e atualização do Cartão SUS é uma das funcionalidades mais acessadas. Outro serviço de grande procura é o agendamento para castração de animais, disponibilizado pela Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), cujas vagas costumam ser preenchidas poucos minutos após a abertura.

Com números expressivos de adesão e uma diversidade de serviços disponíveis, o ‘João Pessoa na Palma da Mão’ se destaca como uma ferramenta estratégica para modernizar a gestão pública, aproximar a Prefeitura da população e promover mais eficiência no atendimento aos cidadãos.

Como ter acesso – O App está disponível nos sistemas operacionais Android e IOS, além do site da Prefeitura de João Pessoa, na Plataforma Prefeitura Conectada. Para acessar, é só preencher o número do CPF e a data de nascimento. Todos os serviços possuem campos onde o cidadão pode preencher com o tipo de solicitação desejada e anexar fotos ou vídeos referentes à demanda.