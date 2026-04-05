Ferreira brilha e São Paulo aplica 4 a 1 no Cruzeiro

Por MRNews
O São Paulo abriu com pé direito a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (4) ao derrotar o Cruzeiro no Estádio do Morumbi. O atacante Ferreira foi o protagonista da noite, com direito a hat-trick (três gols). Quem abriu o placar para o Tricolor foi o argentino Calleri. Do lado da Raposa, Christian marcou o gol de honra. O time mineiro, comandado pelo técnico do Roger Machado, interrompe uma sequência de três jogos sem vitórias, e dorme na vice-liderança do campeonato, após totalizar 20 pontos. Já a Raposa permanece na zona de rebaixamento (Z4), em 17º lugar, som apenas sete pontos.
SALVE O TRICOLOR PAULISTA! 🇾🇪
Com hat-trick de Ferreirinha, o São Paulo vence o Cruzeiro por 4×1, no Morumbis, pela abertura da 10ª rodada do Brasileirão Betano. Três pontos na conta e festa do torcedor tricolor! 🔥
📸 Miguel Schincariol pic.twitter.com/ThQfjhHrw3
— Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 4, 2026
OTricolor começou pressionando e quase abre o placar com Artur. O atacante tentou se desvecilhar da defesa antes de chutar de dentro da área, mas acabou derrubado por Villalba. O árbitro anotou pênalti e coube a Calleri converter a cobrança, colocando o São Paulo na frente do placar. Mal deu tempo de comemorar, e os donos da casa ampliaram o placar. A jogada começou com ataque veloz de Artur que encaixou um lindo passe nas costas de dois defensores, na medida para Ferreira chutar certeiro, deixando o goleiro Matheus vendido. Mesmo em desvantagem, o Cruzeiro passou a controlar mais a posse de bola e acumulou chances de diminuir o prejuízo. Aos 22 minutos, mas a bola desviou na defesa, facilitando a defesa do goleiro Rafael. Aos 39, após William cobrar falta na área, Christina tentou marcar de cabeça,mas acabou acertando a rede do lado de fora.
De Artur para Ferreira. De um ponta para outro. Assim começou o hat-trick do camisa 11!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/vt423lEWuv
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2026
Após o intervalo, o Cruzeiro diminuiu a desvantagem logo no primeiro minuto, com linda jogada de Arroyo. O atacante invadiu a área, driblou Dória e cruzou para Christian, que empurrou para o fundo da rede. Seis minutos depois, quase arrranca o empate: Kaiki Buno cruzou para Mathues Pereira cabecear com perigo, mas o Rafael impediu o gol dos mineiros com ótima defesa. Mas a noite era mesmo do São Paulo: aos 16 minutos, após cobrança de escanteio de Artur, o defensor Kaio Jorge tentou desviar e, no rebote, o atacante Ferreira balançou a rede, marcando o segundo gol dele na jogo. O Tricolor seguiu soberano em campo e ainda deu tempo de Ferreirinha anotar o terceiro dele. As 39 minutos, o camisa 11 partiu da intermediária, se livrou da marcação e acertou um belo chute cruzado, que selou a vitória do Tricolor por 4 a 0 . um lindo chute colo após . Isso depois do contra-ataque de Marcos Antônio aos 49 minutos.