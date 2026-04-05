Ferreira brilha e São Paulo aplica 4 a 1 no Cruzeiro

O São Paulo abriu com pé direito a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (4) ao derrotar o Cruzeiro no Estádio do Morumbi. O atacante Ferreira foi o protagonista da noite, com direito a hat-trick (três gols). Quem abriu o placar para o Tricolor foi o argentino Calleri. Do lado da Raposa, Christian marcou o gol de honra. O time mineiro, comandado pelo técnico do Roger Machado, interrompe uma sequência de três jogos sem vitórias, e dorme na vice-liderança do campeonato, após totalizar 20 pontos. Já a Raposa permanece na zona de rebaixamento (Z4), em 17º lugar, som apenas sete pontos.

OTricolor começou pressionando e quase abre o placar com Artur. O atacante tentou se desvecilhar da defesa antes de chutar de dentro da área, mas acabou derrubado por Villalba. O árbitro anotou pênalti e coube a Calleri converter a cobrança, colocando o São Paulo na frente do placar. Mal deu tempo de comemorar, e os donos da casa ampliaram o placar. A jogada começou com ataque veloz de Artur que encaixou um lindo passe nas costas de dois defensores, na medida para Ferreira chutar certeiro, deixando o goleiro Matheus vendido. Mesmo em desvantagem, o Cruzeiro passou a controlar mais a posse de bola e acumulou chances de diminuir o prejuízo. Aos 22 minutos, mas a bola desviou na defesa, facilitando a defesa do goleiro Rafael. Aos 39, após William cobrar falta na área, Christina tentou marcar de cabeça,mas acabou acertando a rede do lado de fora.

Após o intervalo, o Cruzeiro diminuiu a desvantagem logo no primeiro minuto, com linda jogada de Arroyo. O atacante invadiu a área, driblou Dória e cruzou para Christian, que empurrou para o fundo da rede. Seis minutos depois, quase arrranca o empate: Kaiki Buno cruzou para Mathues Pereira cabecear com perigo, mas o  Rafael impediu o gol dos mineiros com ótima defesa. Mas a noite era mesmo do São Paulo: aos 16 minutos, após cobrança de escanteio de Artur,  o defensor Kaio Jorge tentou desviar e, no rebote, o atacante Ferreira balançou a rede, marcando o segundo gol dele na jogo. O Tricolor seguiu soberano em campo e ainda deu tempo de Ferreirinha anotar o terceiro dele. As 39 minutos, o camisa 11 partiu da intermediária, se livrou da marcação e acertou um belo chute cruzado, que selou a vitória do Tricolor por 4 a 0 . um lindo chute colo após . Isso depois do contra-ataque de Marcos Antônio aos 49 minutos.

