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Casan amplia rede de água em Botuverá e trabalhos começam na próxima segunda

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Foto: Divulgação / Casan

Em mais uma melhoria para o abastecimento de Botuverá, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) inicia na próxima segunda-feira, 6, a instalação de 2 km de uma nova rede de água na cidade. A tubulação será assentada ao longo das ruas 9 de Julho e Pedro Maestri, com objetivo de atender a região do Abatedouro Municipal e a população do entorno, beneficiando cerca de 50 ligações de água existes e possibilitando a futura ligação de 90 residências.

Esse reforço no abastecimento é uma demanda antiga da região e agora, com um investimento de R$ 363 mil, vamos conseguir fazer a instalação. A previsão é que a obra dure 150 dias”, menciona o chefe de Agência, Carlos Coutinho. Essa não é a única melhoria recente no setor de abastecimento. No fim de 2025, a Companhia também colocou em operação uma nova Estação de Tratamento de Água, próxima ao poço Ribeirão Porto Franco, com capacidade para atender a demanda atual e futura de Botuverá, até 2045.

TRÂNSITO

Com o início das obras a partir da segunda-feira (06), haverá movimentação de máquinas, trabalhadores e equipamentos na região das ruas 9 de Julho e Pedro Maestri. A área será devidamente sinalizada pelas equipes, mas a Companhia reforça aos moradores para trafegar com atenção nessa região.

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