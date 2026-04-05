GCM apreende 244 porção de drogas durante patrulhamento no Aparecidinha – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo no bairro Aparecidinha, Zona Leste da cidade, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu 244 porções de drogas, na manhã desta sexta-feira (3).

Ao passar por um local já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes, a equipe da GCM avistou um indivíduo com uma sacola plástica. O jovem, ao perceber a presença da guarnição, descartou o pacote sob um veículo estacionado e empreendeu fuga.

Os guardas recuperaram a sacola e dentro dela havia 130 porções de cocaína, 16 de maconha, 36 de “ice”, 38 de maconha tipo “flor” e 21 de crack. O material foi apresentado no Plantão da Polícia Civil, onde ocorreu o registro da ocorrência.