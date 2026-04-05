Por MRNews
Como transferir dinheiro da Wise para a Revolut: método rápido, seguro e quase instantâneo
Transferir dinheiro entre contas digitais internacionais se tornou algo comum para quem viaja, mora fora ou trabalha com moedas estrangeiras. Entre as opções mais populares estão a Wise e a Revolut — e muita gente quer saber qual a forma mais rápida de mover euros entre elas.
A boa notícia é que esse processo é simples, barato e pode ser quase instantâneo.
A forma mais rápida: transferência SEPA
O método mais eficiente para enviar euros da Wise para a Revolut é através da transferência bancária via sistema SEPA (Single Euro Payments Area).
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Esse tipo de transferência é padrão na Europa e permite envios rápidos entre contas em euros, geralmente com taxas muito baixas ou até gratuitas.
Na maioria dos casos, o dinheiro chega em poucos minutos — ou no máximo no mesmo dia útil.
Passo a passo completo
1. Pegue o IBAN no Revolut
Abra o app da Revolut, vá até a opção de adicionar dinheiro e selecione “transferência bancária”.
Ali você encontrará o seu IBAN, que será usado para receber os euros.
2. Inicie o envio na Wise
No aplicativo da Wise, clique em “Enviar dinheiro”.
Escolha a moeda EUR e informe o valor desejado.
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3. Adicione o destinatário
Você pode selecionar “para mim mesmo” (caso as contas estejam no mesmo nome) ou “outra pessoa”.
Depois, basta inserir o IBAN da sua conta na Revolut.
4. Revise e confirme
Confira todos os dados, incluindo taxas e tempo estimado.
Após confirmar, a transferência será processada rapidamente.
Transferência pode ser instantânea?
Sim — em muitos casos.
Como tanto a Wise quanto a Revolut utilizam sistemas modernos dentro da Europa, a transferência pode cair em questão de segundos.
Porém, isso pode variar dependendo do horário, dia útil e eventuais verificações de segurança.
Alternativa ainda mais rápida
Uma opção interessante é usar o cartão virtual da Wise.
Você pode adicionar dinheiro na Revolut usando esse cartão diretamente no app, como se fosse um pagamento. Nesse caso, o saldo entra praticamente na hora.
Dicas importantes
- Sempre confira o IBAN antes de enviar
- Prefira transferências em euros para evitar conversão
- Fique atento a possíveis taxas (geralmente baixas)
- Evite horários fora do expediente bancário para maior rapidez
Vale a pena usar esse método?
Sem dúvida. Transferir euros entre Wise e Revolut via SEPA é uma das formas mais rápidas e econômicas disponíveis hoje.
Para quem vive na Europa ou faz movimentações frequentes em euro, dominar esse processo pode economizar tempo e dinheiro.
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