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método rápido, seguro e quase instantâneo

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Por MRNews

Como transferir dinheiro da Wise para a Revolut: método rápido, seguro e quase instantâneo

Transferir dinheiro entre contas digitais internacionais se tornou algo comum para quem viaja, mora fora ou trabalha com moedas estrangeiras. Entre as opções mais populares estão a Wise e a Revolut — e muita gente quer saber qual a forma mais rápida de mover euros entre elas.

A boa notícia é que esse processo é simples, barato e pode ser quase instantâneo.

A forma mais rápida: transferência SEPA

O método mais eficiente para enviar euros da Wise para a Revolut é através da transferência bancária via sistema SEPA (Single Euro Payments Area).

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Esse tipo de transferência é padrão na Europa e permite envios rápidos entre contas em euros, geralmente com taxas muito baixas ou até gratuitas.

Na maioria dos casos, o dinheiro chega em poucos minutos — ou no máximo no mesmo dia útil.

Passo a passo completo

1. Pegue o IBAN no Revolut

Abra o app da Revolut, vá até a opção de adicionar dinheiro e selecione “transferência bancária”.
Ali você encontrará o seu IBAN, que será usado para receber os euros.

2. Inicie o envio na Wise

No aplicativo da Wise, clique em “Enviar dinheiro”.
Escolha a moeda EUR e informe o valor desejado.

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3. Adicione o destinatário

Você pode selecionar “para mim mesmo” (caso as contas estejam no mesmo nome) ou “outra pessoa”.
Depois, basta inserir o IBAN da sua conta na Revolut.

4. Revise e confirme

Confira todos os dados, incluindo taxas e tempo estimado.
Após confirmar, a transferência será processada rapidamente.

Transferência pode ser instantânea?

Sim — em muitos casos.

Como tanto a Wise quanto a Revolut utilizam sistemas modernos dentro da Europa, a transferência pode cair em questão de segundos.

Porém, isso pode variar dependendo do horário, dia útil e eventuais verificações de segurança.

Alternativa ainda mais rápida

Uma opção interessante é usar o cartão virtual da Wise.

Você pode adicionar dinheiro na Revolut usando esse cartão diretamente no app, como se fosse um pagamento. Nesse caso, o saldo entra praticamente na hora.

Dicas importantes

  • Sempre confira o IBAN antes de enviar
  • Prefira transferências em euros para evitar conversão
  • Fique atento a possíveis taxas (geralmente baixas)
  • Evite horários fora do expediente bancário para maior rapidez

Vale a pena usar esse método?

Sem dúvida. Transferir euros entre Wise e Revolut via SEPA é uma das formas mais rápidas e econômicas disponíveis hoje.

Para quem vive na Europa ou faz movimentações frequentes em euro, dominar esse processo pode economizar tempo e dinheiro.

Tags: #Wise #Revolut #TransferênciaInternacional #Euro #SEPA #Finanças #BancoDigital #DicasFinanceiras

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