Por MRNews



Como transferir dinheiro da Wise para a Revolut: método rápido, seguro e quase instantâneo

Transferir dinheiro entre contas digitais internacionais se tornou algo comum para quem viaja, mora fora ou trabalha com moedas estrangeiras. Entre as opções mais populares estão a Wise e a Revolut — e muita gente quer saber qual a forma mais rápida de mover euros entre elas.

A boa notícia é que esse processo é simples, barato e pode ser quase instantâneo.

A forma mais rápida: transferência SEPA

O método mais eficiente para enviar euros da Wise para a Revolut é através da transferência bancária via sistema SEPA (Single Euro Payments Area).

The One mantém acesso ao Taste of Priceless em Guarulhos e segue relevante entre cartões premium

Barrado no baile: Azul muda regras de acesso ao Lounge em Viracopos e barra clientes Diamante

Esse tipo de transferência é padrão na Europa e permite envios rápidos entre contas em euros, geralmente com taxas muito baixas ou até gratuitas.

Na maioria dos casos, o dinheiro chega em poucos minutos — ou no máximo no mesmo dia útil.

Passo a passo completo

1. Pegue o IBAN no Revolut

Abra o app da Revolut, vá até a opção de adicionar dinheiro e selecione “transferência bancária”.

Ali você encontrará o seu IBAN, que será usado para receber os euros.

2. Inicie o envio na Wise

No aplicativo da Wise, clique em “Enviar dinheiro”.

Escolha a moeda EUR e informe o valor desejado.

Comparativo BRB DUX vs Sicredi Visa Infinite: qual cartão premium vale mais a pena?

Cartão Sicredi Visa Infinite; veja como funciona, como conseguir e se vale a pena em 2026

3. Adicione o destinatário

Você pode selecionar “para mim mesmo” (caso as contas estejam no mesmo nome) ou “outra pessoa”.

Depois, basta inserir o IBAN da sua conta na Revolut.

4. Revise e confirme

Confira todos os dados, incluindo taxas e tempo estimado.

Após confirmar, a transferência será processada rapidamente.

Transferência pode ser instantânea?

Sim — em muitos casos.

Como tanto a Wise quanto a Revolut utilizam sistemas modernos dentro da Europa, a transferência pode cair em questão de segundos.

Porém, isso pode variar dependendo do horário, dia útil e eventuais verificações de segurança.

Alternativa ainda mais rápida

Uma opção interessante é usar o cartão virtual da Wise.

Você pode adicionar dinheiro na Revolut usando esse cartão diretamente no app, como se fosse um pagamento. Nesse caso, o saldo entra praticamente na hora.

Dicas importantes

Sempre confira o IBAN antes de enviar

Prefira transferências em euros para evitar conversão

Fique atento a possíveis taxas (geralmente baixas)

Evite horários fora do expediente bancário para maior rapidez

Vale a pena usar esse método?

Sem dúvida. Transferir euros entre Wise e Revolut via SEPA é uma das formas mais rápidas e econômicas disponíveis hoje.

Para quem vive na Europa ou faz movimentações frequentes em euro, dominar esse processo pode economizar tempo e dinheiro.

Tags: #Wise #Revolut #TransferênciaInternacional #Euro #SEPA #Finanças #BancoDigital #DicasFinanceiras