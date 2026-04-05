Feirinha do Servidor: espaço valoriza talentos e incentiva empreendedorismo entre profissionais do município



Foto: Divulgação Semuc



Um espaço dedicado à valorização dos talentos dos servidores municipais e incentivo ao empreendedorismo. Assim é a Feirinha do Servidor, que em sua 15ª edição reuniu diversos expositores com produtos artesanais, tecnológicos, gastronômicos e serviços em geral.

A ação ocorreu de forma simultânea nas secretarias municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG) – que promove o evento – Educação e Cultura (SMEC) e na Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur). Ao todo, participaram 50 servidores.

Na SMAG, os servidores também receberam a ação Servidor de Valor, que oferta com serviços voltados ao cuidado da mente e do corpo, conforme pontuou o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Márcio Vinícius. “A feirinha é uma forma de mostrar as habilidades dos nossos servidores, além de ser um complemento na renda. Sem dúvidas, é um dia de muita alegria em poder proporcionar isso”, falou.

Veteranos e calouros em ação

Em sua 5ª participação, a servidora Antônia Rodrigues, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação (SMPOFTI), se firma como uma das principais vendedoras de brincos, pulseiras, colares e acessórios femininos.

“Comecei com incentivo do meu secretário e de colegas. Foi um verdadeiro despertar para mim, tanto emocional quato terapêutico. Passei por treinamentos e aprendi técnicas de vendas que me impulsionaram a continuar. Hoje até participo de outras feirinhas, nas horas vagas”, contou.

Novos integrantes da feirinha também se destacam. Patrícia Vasco, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), venceu a timidez e participou do evento pela primeira vez com venda de bolos de chocolate, coco e cenoura, por exemplo.

“As colegas me incentivaram, porque eu já vendia bolo na secretaria sem muito compromisso, para renda extra mesmo. Mas agora eu entendi que tenho potencial, já participei de um treinamento e tenho mais dois pra fazer. Estou muito ansiosa e feliz de estar aqui”, disse.

Fonte: Da Redação

