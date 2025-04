ASSISTIR AO VIVO Dunkerque x PSG na TV ou online COPA DA FRANÇA, HOJE (01/04), PALPITE E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Dunkerque x PSG pela COPA DA FRANÇA, acontece HOJE (01) às 16H10 hs. O mandante desta partida será o Dunk , que buscar os três pontos em seus domínios.

A partida DA COPA DA FRANÇA terá transmissão para o Brasil pelo grupo Disney, STAR Plus e ESPN BRASIL. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país.

PSG. e Champions League.

Prévia: Dunkerque x Paris Saint-Germain – Copa da França 2025

Data: 1º de abril de 2025

Hora: 16h10 (Horário de Brasília)

Estádio: Stade Pierre-Mauroy, Lille

A primeira semifinal da Copa da França de 2025 traz o confronto entre o modesto Dunkerque, da segunda divisão, e o gigante Paris Saint-Germain, atual campeão da competição. Este será o primeiro encontro entre as duas equipes, com os parisienses buscando manter sua hegemonia no futebol francês, enquanto o Dunkerque sonha em escrever mais um capítulo histórico em sua jornada na Copa.

Análise da Partida

O PSG segue imbatível em competições nacionais, com 35 jogos sem derrotas e 10 vitórias consecutivas. No último jogo, a equipe de Luis Enrique venceu o Saint-Étienne por 6 a 1, mantendo sua liderança na Ligue 1 com 21 pontos de vantagem e perto de garantir o título pela quarta temporada consecutiva. A equipe está com um excelente desempenho também na Copa da França, onde já conquistou um recorde de 15 títulos. Até o momento, os parisienses enfrentaram e venceram adversários como o Le Mans (2-0) e o Stade Briochin (7-0), avançando sem grandes dificuldades.

Por outro lado, o Dunkerque tem sido a sensação da Copa, surpreendendo adversários de divisões superiores e alcançando as semifinais pela primeira vez na história do clube. A equipe eliminou times da Ligue 1, como Lille e Brest, sendo que a vitória contra o Brest foi um verdadeiro épico. Após estar perdendo por 2 a 0, o Dunkerque conseguiu a virada, com Opa Sangante marcando dois gols e se tornando o artilheiro do time na competição.

Forma das Equipes

Dunkerque (Copa da França):

Vencedores nos últimos seis jogos, a equipe vem de uma sequência impressionante, apesar de algumas derrotas recentes na Ligue 2, onde perdeu três jogos consecutivos.

Vencedores nos últimos quatro jogos da competição, o PSG continua sua caminhada invicta em busca do bi-campeonato.

Escalações Possíveis

Dunkerque:

Jaouen; Abner, Sasso, Sangante, Georgen; Raghouber; Rivera, Bardeli, Skytta, Bammou; Courtet.

Paris Saint-Germain:

Donnarumma; Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi; Neves, Ruiz, Vitinha; Dembele, Ramos, Barcola.

Previsão

Embora o Dunkerque tenha se mostrado uma equipe de grande coragem e resiliência, enfrentando um time como o PSG será um desafio imenso. O Paris Saint-Germain vem com força máxima e um elenco altamente qualificado, e é difícil imaginar qualquer outro resultado que não seja uma vitória convincente dos parisienses. A expectativa é de um 3-0 para o PSG, garantindo sua vaga na final da Copa da França.

Palpite: Dunkerque 0-3 PSG