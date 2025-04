Do resgate ao acolhimento: a vida tranquila de uma anta no Bosque dos Papagaios

Foto: Divulgação Semuc



No Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, bairro Paraviana, em meio às árvores e os pássaros coloridos, vive uma anta dócil e tranquila. Apesar da agitação das aves, que não param de tagarelar, o animal segue calmo, mastigando folhas, frutas, verduras e legumes que fazem parte da alimentação diária.

Moradora desde 2023, quando ocorreu o seu resgate, a anta tem pelagem escura, focinho alongado e flexível, semelhante a uma pequena tromba. De acordo com o diretor do Parque Ecológico, Luciano Ibiapina, por se tratar de um animal extremamente dócil, ela não tem condições de ser reintegrada à natureza.

“Essa anta era criada em cativeiro no município de Cantá e seu resgate foi pelo Cetas [Centro de Triagem de Animais Silvestres]. Como se trata de um animal selvagem, os visitantes precisam respeitar o espaço dela, não podem tocá-la, nem alimentá-la. Aqui no bosque, ela tem uma vida tranquila”, disse.

Animal chama atenção de visitantes

Com 5 anos, apesar de ter porte robusto e patas fortes, a anta é um animal geralmente tímido e de hábitos noturnos. Jhonata Kauan, de 17 anos, tem ido ao Bosque dos Papagaios com frequência para fazer a trilha e admirar os animais que vivem no local, sem contar que garante muitas fotos dos moradores do parque.

“Esta é a terceira vez que eu venho ao bosque. Gosto de observar os animais mais de perto. É bom saber que tem lugares como esse que aceitam animais e ajudam o meio ambiente. Dentre todos os bichos daqui, a anta me chama atenção, pois tem grande porte, sem contar que é bem bonitinha”, contou.

Funcionamento do Bosque dos Papagaios

Por fim, com exceção das segundas-feiras, feriados e pontos facultativos, o horário de funcionamento do bosque é das 8h às 18h. Aos fins de semana, é das 8h às 12h e das 14h às 18h. Vale então ressaltar que no local não pode a entrada de animais domésticos e consumo de alimentos e bebidas alcoólicas nas trilhas, dentre outros.

Fonte: Da Redação