ASSISTIR AO VIVO Unión Santa Fe x Cruzeiro COPA Sul-Americana 2025, HOJE (01/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Unión Santa Fe x Cruzeiro acontece HOJE (01) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Unión Santa Fe x Cruzeiro: Onde Assistir, Horário e Odds da Sul-Americana

O Cruzeiro inicia sua campanha na Copa Sul-Americana 2025 enfrentando o Unión Santa Fe, nesta terça-feira (1º), às 19h (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe, Argentina, e marca o primeiro encontro oficial entre as equipes.

Onde Assistir Unión Santa Fe x Cruzeiro

Data: Terça-feira, 1º de abril de 2025

Terça-feira, 1º de abril de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Transmissão: ESPN e Disney+

ESPN e Disney+ Rádio: Bandeirantes e BandNews

Momento das Equipes

Unión Santa Fe:

A equipe argentina garantiu vaga na Sul-Americana após terminar em nono lugar no Campeonato Argentino do ano passado. No entanto, o time comandado por Kily González não vive boa fase, ocupando apenas a 25ª posição na tabela atual, com duas vitórias em 11 jogos. Na última partida, perdeu por 2 a 1 para o Aldosivi, lanterna do Grupo A. Para o duelo contra o Cruzeiro, Ezequiel Ham e Marcelo Estigarribia são dúvidas devido a lesões.

Cruzeiro:

A Raposa chega embalada após vencer o Mirassol por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro 2025. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time mineiro investiu pesado na temporada, com contratações como Cássio, Fabrício Bruno, Walace e Gabigol. No último jogo, Dudu e Gabigol marcaram os gols, com destaque para o lateral William, que deu duas assistências.

Prováveis Escalações

Unión Santa Fe:

Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán; Mateo Del Blanco, Rafael Profini, Mauro Pittón; Franco Fragapane, Jerónimo Dómina e Agustín Colazo.

Desfalques: Ezequiel Ham e Marcelo Estigarribia (dúvidas)

Cruzeiro:

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Gamarra) e Villalba; Walace, Matheus Henrique, Wanderson; Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.

Odds da Partida (BandBet)

Vitória do Unión Santa Fe: 2,90

2,90 Empate: 2,90

2,90 Vitória do Cruzeiro: 2,60

2,60 Mais de 1,5 gols: 1,59

1,59 Ambas as equipes marcam: 2,20

2,20 Aposta especial: Cruzeiro vence + mais de 1,5 gols – 4,75

As odds foram retiradas da BandBet no dia 31/03 às 14h10 e estão sujeitas a alterações.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.