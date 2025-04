Governo do Estado amplia vagas para concurso público – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado publicou, nesta terça-feira (1º), a ampliação das vagas do concurso público SAD/SES/FUNSAU para provimento de pessoal no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). Com a medida, foram adicionadas 164 novas vagas ao certame.

Do total, 162 vagas são destinadas ao cargo de Profissional de Serviços Hospitalares, distribuídas entre as seguintes funções: fisioterapeuta (26 vagas), psicólogo (2), farmacêutico bioquímico (2), enfermeiro (96), nutricionista (1) e médico (35, subdivididos por especialidades). Dentre essas vagas, 118 são para ampla concorrência, 31 reservadas para candidatos negros, 5 para candidatos indígenas e 8 para pessoas com deficiência.

Para o cargo de Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares, foram abertas duas vagas, ambas destinadas à ampla concorrência, por meio de concurso público de provas.

A medida reforça o compromisso do Governo com a melhoria dos serviços prestados no HRMS. Em setembro do ano passado, o hospital já havia recebido o reforço de 277 novos profissionais aprovados no concurso anterior.

A diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS), Marielle Alves Corrêa Esgalha, ressaltou a importância da ampliação das vagas e o papel do HRMS como referência na saúde do Estado:

“O HRMS é uma referência em diversas especialidades na saúde pública de Mato Grosso do Sul, e essa ampliação de vagas vem para fortalecer ainda mais nossa equipe. Com mais profissionais qualificados, conseguimos atender melhor a população e manter nosso compromisso com a excelência no atendimento. Essa é uma medida que trará um impacto positivo direto para os nossos pacientes”, afirma.

Patrícia Belarmino, Comunicação Funsau/HRMS

Foto: Bruno Rezende/Secom