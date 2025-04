MS segue com tempo instável e possibilidade de chuva em diferentes regiões – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A semana começou com tempo instável e possibilidade de chuva em diferentes regiões do Estado. Pontualmente podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), Em relação às temperaturas, espera-se queda nas temperaturas que podem variar entre 17-20°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira.

São previstas mínimas entre 19-22°C e máximas entre 26-28°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 17-24°C e máximas entre 23-29°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 27-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20-22°C e máximas entre 26-28°C. Os ventos estarão bem variáveis, com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h.

A partir de quarta (2) e quinta-feira (3) a previsão indica tempo mais estável com sol e variação de nebulosidade. Porém, não se descartam pancadas de chuvas isoladas e pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-32°C para as regiões sul e sudeste do Estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira as temperaturas estarão em elevação, com máximas entre 27-33°C e mínimas entre 17-23°C. Na Capital fica entre 21°C e 31°C.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende/Arquivo