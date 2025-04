Professores, nutricionistas e instrutores aprovados são convocados

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) publicou três editais de convocação de processos seletivos simplificados para professores e servidores técnicos da rede estadual de ensino. Desta vez foram chamados professores da Educação Básica para a capital e interior, para o Centro de Educação Profissional Professor Antônio de Pinho Lima e nutricionistas.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos, Ranielly Souza, destaca o empenho constante da Seed em garantir a continuidade e a melhoria da educação do estado.

“Com a publicação destes três editais de convocação, estamos dando mais um passo importante no fortalecimento do ensino da nossa rede estadual. A convocação de professores da Educação Básica, tanto para a capital quanto para o interior, além de docentes do Centro de Educação Profissional e nutricionistas, é uma resposta direta à necessidade de reforçar nossas equipes e garantir que nossos alunos recebam a melhor formação possível”, disse.

A presença pontual no local e horário indicado é fundamental para garantir a efetivação da contratação. Os convocados devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Seed, localizado no prédio administrativo da Secretaria, na Praça do Centro Cívico, 550, Centro, em Boa Vista. Caso algum convocado não compareça, será chamado o próximo da lista, mantendo o direito à vaga, desde que haja disponibilidade de lotação.

Convocação de nutricionistas

Esses profissionais farão parte da equipe técnica da secretaria e serão responsáveis por atender às demandas das escolas da rede pública estadual, tanto na capital quanto no interior do estado, incluindo as escolas indígenas e não indígenas. O edital completo está disponível no link.

Na lista de convocados, estão quatro nutricionistas que atuarão nas escolas de Boa Vista, área urbana e rural e todos devem comparecer ao DRH, no dia 07 de abril às 8h para assinar o contrato e realizar a lotação nos respectivos postos de trabalho.

Convocação de docentes para o Centro Antônio de Pinho Lima

A Seed anunciou, também a 6ª convocação dos classificados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de docentes/instrutores e supervisores/instrutores para atender às demandas do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antônio de Pinho Lima.

A convocação, que foi divulgada nesta segunda-feira, 31 de março, inclui profissionais nas áreas de enfermagem e administração com o objetivo de contribuir com a formação e desenvolvimento de estudantes em cursos profissionalizantes. Todos os candidatos serão destinados para a capital Boa Vista.

Os candidatos convocados para as vagas devem comparecer ao DRH da Seed, na quinta-feira, 3 de abril, às 8h para a assinatura do contrato e formalização da lotação. O edital completo pode ser consultado no link.

Convocação de Professores da Educação Básica

Também foi publicada a 13ª convocação do Processo Seletivo Simplificado para composição de cadastro reserva de profissionais da Educação Básica. Desta vez foram chamados professores de artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Sociologia, Geografia, História, Matemática, Química, Física, Línguas Portuguesa, Espanhola e Inglesa, além de mais um docente instrutor para o Centro de Educação Profissional Antônio de Pinho Lima.

Ao todo foram convocados 91 professores, sendo 49 que atuarão na capital e 42 destinados aos municípios de Boa Vista (Zona Rural), Alto Alegre, Amajarí, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis (incluindo Baixo Rio Branco) e São Luiz do Anauá. A lista dos convocados pode ser acessada no link.

De acordo com o edital, todos os candidatos devem se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Seed no dia 3 de abril às 8 horas munidos dos documentos exigidos em edital para assinatura de contrato e lotação.

