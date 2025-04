Nova escola infantil da Vila Paiva inicia matrículas

Fernanda Niquirilo





Uma nova escola de educação infantil foi construída pela Prefeitura na região norte de São José dos Campos e o atendimento terá início neste mês de abril. As inscrições para o Cedin Maria de Fátima Silvério Neri, começam nesta terça-feira, dia 1º de abril, pelo PrefBook.

Para quem precisar de auxílio, haverá um plantão de inscrições e matrículas na própria unidade de 1º a 4 de abril, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

As aulas terão início no dia 7 de abril. A escola, localizada na Rua Córrego Lava Pés, 62, Altos da Vila Paiva, tem capacidade para atender 370 crianças de até 5 anos, nos períodos parcial e integral.

Com 2,4 mil metros quadrados de área construída, o espaço foi projetado seguindo conceitos modernos para oferecer conforto e segurança às crianças. São 12 salas de aula (8 delas com banheiro compartilhado e solário), além de refeitório, cozinha, lavanderia, almoxarifado, despensa e espaços destinados aos professores e funcionários.

A unidade também conta com dois pátios (um coberto e outro externo), palco para eventos e playground com piso emborrachado, garantindo mais segurança durante as atividades recreativas. As salas são climatizadas e bem arejadas, com janelas amplas que favorecem a ventilação natural.

A estrutura ainda inclui paisagismo, gramado no entorno, calçada com piso intertravado e estacionamento interno, tornando o ambiente mais agradável para alunos e educadores.



