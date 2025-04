Prefeitura faz revitalização de parquinhos, quadras e academias

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos encerra o mês de março com a realização de serviços de manutenção e revitalização de pinturas em todas as regiões da cidade. As ações visam aprimorar a infraestrutura dos espaços públicos, tornando-os mais atrativos e garantindo a qualidade de vida da população.

Os parquinhos infantis receberam atenção especial neste mês, com a revitalização de doze deles, sendo dois no Campos dos Alemães e um nos bairros Paraíso do Sol, Vila Paiva, Jardim das Indústrias, Vila das Flores, Jardim Aquarius, Floradas de São José, Vale dos Pinheiros, Jardim Oriente, Conjunto Residencial Dom Pedro I e Residencial Caminho das Montanhas.

As academias ao ar livre também receberam cuidados, especialmente os equipamentos dos bairros: Vila Cristina, Jardim São Dimas, Floradas de São José, Palmeiras de São José, Residencial Caminho das Montanhas, Jardim Paraíso do Sol e Jardim Nova Michigan. As tabelas de basquete, muretas de concreto e gradis foram repintadas.

Para deixar as disputas esportivas e os jogos mais animados, tanto para atletas quanto para a torcida, as quadras públicas nos bairros Jardim Sul, Jardim Aquarius, Esplanada do Sol, Santana e Jardim das Indústrias receberam cuidados e nova pintura.

A equipe de serralheria da Prefeitura realizou inspeções em diversos locais, soldando e pintando equipamentos públicos no distrito de São Francisco Xavier e nos bairros Jardim das Indústrias, Morada do Sol, Parque Industrial, São Judas Tadeu, Jardim Paulista, Jardim Aquarius, Jardim Portugal, Vista Verde, Jardim Satélite, Jardim da Granja e Santana.

Em abril, a Prefeitura continuará o trabalho de melhorias e manutenção, visando garantir a presença das famílias nos diversos espaços públicos da cidade.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade