ASSISTIR AO VIVO Sportivo Luqueño x Grêmio COPA Sul-Americana 2025, HOJE (02/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Sportivo Luqueño x Grêmio acontece HOJE (02) às 21h30 hs

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Sportivo Luqueño x Grêmio: Onde Assistir, Horário e Escalações na Copa Sul-Americana

Sportivo Luqueño e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 2 de abril, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. A partida marca a estreia das equipes no Grupo D da Copa Sul-Americana e terá transmissão exclusiva pelo streaming Paramount+.

Situação das equipes

O Sportivo Luqueño não vive um bom momento na temporada, sendo o último colocado do Campeonato Paraguaio. A equipe somou apenas 10 pontos até agora, com duas vitórias nos últimos cinco jogos. A expectativa é de um time fechado, buscando surpreender o Grêmio no contra-ataque.

O Grêmio, por sua vez, chega motivado após uma vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico Gustavo Quinteros deve repetir a base titular, mas não poderá contar com Martin Braithwaite, Gabriel Mec e Mayk, que estão lesionados.

Prováveis Escalações

Sportivo Luqueño: Espínola; Ocampos, Brizuela, Marchio e Ramos; Aldo Parra, Walter Rodríguez, Fernando Benítez e Lautaro Comas; Marcelo Pérez e Walter González. Técnico: Gustavo Morínigo.

Espínola; Ocampos, Brizuela, Marchio e Ramos; Aldo Parra, Walter Rodríguez, Fernando Benítez e Lautaro Comas; Marcelo Pérez e Walter González. Técnico: Gustavo Morínigo. Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Cristian Olivera, Amuzu e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem

Árbitro: Francisco Gilabert (Chile)

Francisco Gilabert (Chile) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).

Palpite e Expectativa

Apesar do Sportivo Luqueño jogar em casa, o Grêmio é o favorito para vencer a partida, tendo um elenco mais qualificado e vindo de uma boa atuação no Brasileirão. A altitude e o gramado do Defensores del Chaco podem dificultar um pouco o jogo, mas a equipe gaúcha tem condições de estrear com vitória.

Palpite: Grêmio vence por 2 a 0.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.