BOLETIM – Sine Santa Catarina oferece mais de 9,6 mil vagas de emprego

Santa Catarina tem 9.662 vagas de emprego abertas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). Desse total, 401 vagas são reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades estão em todas as regiões do estado e se destinam a profissionais de diversos perfis e qualificações. Os interessados podem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine no estado, levando um documento com foto.

As vagas também estão disponíveis para consulta no Portal Emprega Brasil.

De acordo com o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, Santa Catarina tem se consolidado como um dos estados com os menores índices de desemprego do país, e isso é reflexo das políticas voltadas à geração de oportunidades existentes no estado.

Entre as regiões, a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí lideram em oportunidades. A Grande Florianópolis concentra o maior número de vagas, com 2.527. São José lidera na região, com 1.321 postos de trabalho abertos, sendo 130 para PCDs. Tijucas também se destaca, com 662 vagas disponíveis.

