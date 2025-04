Sessão da Tarde exibe Hoje, Terça (01/04) na Globo, A Vida É Agora; QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Posted on

Por MRNews Quem pegou os ovos de Davi no BBB24? Internautas ‘descobrem’ quem foi o culpado Desde o início da noite do último domingo (18), um grande mistério percorre a casa do Big Brother Brasil 24, reality show da TV Globo. Davi Brito, que até agora tem sido considerado um dos favoritos do público para […]