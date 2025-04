Agência Minas Gerais | Aplicativo oficial do Governo de Minas deixa mais ágil a renovação da CNH para quem planeja viajar no feriado

Motoristas que planejam pegar a estrada no feriado prolongado da Semana Santa devem ficar atentos aos itens de segurança do veículo, além de verificar a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a regularidade do documento do veículo para viajar com tranquilidade.

Para facilitar a vida dos cidadãos, condutores que utilizam o MG App, aplicativo oficial do Governo de Minas, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), recebem notificações sobre a proximidade do vencimento da habilitação. O aplicativo ainda mostra se há pendências para o licenciamento do veículo e oferece outros serviços da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG).

























Por causa do longo tempo de validade, muitas vezes os condutores esquecem de conferir a CNH e seguem dirigindo após o vencimento do documento, o que caracteriza uma infração de trânsito. Como o processo para renovação do documento em Minas Gerais é ágil, quem pretende viajar no feriado ainda tem tempo suficiente para atualizar a CNH e acessar o documento digitalmente.

Recentemente, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, realizou os procedimentos para renovação da CNH.

























Como renovar a CNH pelo MG App

O condutor precisa baixar o MG App na Play Store ou na App Store, fazer login com a conta Gov.br e selecionar o serviço desejado, preenchendo o formulário eletrônico com os dados solicitados.

Após pagar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no valor de R$ 132,74, o condutor pode agendar o dia e o horário do exame médico. Para a clínica credenciada, deve ser quitado o valor de R$ 221,85 pelo exame de aptidão física. Em alguns casos, também será necessário realizar o exame psicológico, no valor de R$ 221,85.

Em até 24 horas a CNH renovada poderá ser acessada no MG App ou na Carteira Digital de Trânsito (CDT) e, em até dez dias, a versão física do documento será entregue no endereço cadastrado.

Como verificar a situação do veículo

No MG App também é possível verificar a situação do veículo e acessar o documento. Com apenas alguns cliques, o cidadão fica sabendo se está com o Certificado de Registro de Veículo (CRLV) atualizado e, em caso de irregularidade, pode acessar o “motivo de não licenciamento” para ver quais pendências devem ser sanadas.

Outras dicas para viajar com segurança são: