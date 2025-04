Doações de mudas para a população de Boa Vista são retomadas no Horto Municipal

Foto: Divulgação Semuc



A arborização urbana melhora a qualidade do ar, proporciona sombra e bem-estar, além de embelezar os espaços públicos e contribuir para a sustentabilidade ambiental. Diante desses benefícios, a Prefeitura de Boa Vista, há mais de 40 anos, mantém o Horto Municipal Dorval de Magalhães, produzindo mudas de plantas diversas, inclusive para doações.

Devido à alta demanda, o estoque estava ‘zerado’ já no fim do ano passado e desde então, a equipe tem trabalhado na produção para ampliar o número de mudas. De acordo com a diretora, Daynara Araújo, atualmente o espaço conta mais de 8 mil, em processo de desenvolvimento saudável.

“Estamos preparando uma quantidade maior de mudas. Além disso, a população tem ajudado e doado sementes para a produção aqui do horto, tanto frutíferas, como ornamentais e arbustivas. Retornaremos o serviço de doação na última semana do mês de abril, período em que iniciam, de fato, as chuvas”, disse.

Da preparação à doação

Todo o processo de produção de mudas inicia com a seleção de sementes de alta qualidade, provenientes de árvores saudáveis, adaptadas ao clima e solo de Boa Vista. A partir de então, a plantação dos grãos ocorre em mineral para germinação e levados à estufa, onde vai para bandejas para os cuidados necessários.

Atualmente, o catálogo do horto possui cerca de 41 espécies de árvores, no entanto, as equipes também trabalham para ampliar esse número. I

Importante lembrar que a doação é de apenas cinco mudas por unidade familiar, quando o serviço está liberado, pois a produção também é para a arborização pública de Boa Vista. O Horto está localizado dentro do Parque Anauá.

“Boa Vista Verde”

O projeto trabalha a urbanização da cidade, inserindo moradores no processo de construção de ambientes mais verdes e saudáveis. Nesta primeira fase, o Horto Municipal tem recebido doação de sementes de árvores para plantio em diversos espaços públicos, como escolas, prédios, canteiros, dentre outros.

Fonte: Da Redação