Encontro gratuito do Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba celebra o Dia dos Povos Indígenas – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Para celebrar o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril), o Clube de Jardinagem do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” teve um encontro especial nesta quarta-feira (2). Eles conheceram a história e a trajetória dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Bôas, na defesa dos povos indígenas.

Os irmãos foram importantes indigenistas brasileiros que contribuíram para a valorização dos povos indígenas e para a demarcação da primeira reserva indígena do país, o Território Indígena do Xingu, área onde vivem 16 povos indígenas, entre eles, os Kuikuro, com maior população da região do Alto Xingu.

A Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) também apresentou peças expositivas de artesanato indígena, possibilitando a reflexão sobre o quanto é possível aprender com eles, que possuem modo de vida que respeita a natureza e contribui para a conservação da biodiversidade.

O Clube de Jardinagem foi criado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Sema, em 2023, e tem como objetivo promover o aprendizado e a prática da jardinagem e da educação ambiental.

Os encontros gratuitos são realizados semanalmente, às quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, no Jardim Botânico, com uma programação que inclui formações teóricas e atividades práticas. A participação é voltada ao público com mais de 18 anos, sem a necessidade de inscrição prévia.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: jardimbotanico@sorocaba.sp.gov.br.