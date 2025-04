Franca x União Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (02/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Franca x União Corinthians hoje, HOJE (02) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Franca x União Corinthians: Livescore e Análise da Partida do NBB (03/04/2025)

Nesta quarta-feira (03/04/2025), Franca e União Corinthians se enfrentam pelo Novo Basquete Brasil (NBB), em um duelo que promete fortes emoções. A partida será realizada no Ginásio Pedrocão, em Franca, e está marcada para as 20h (horário de Brasília). Confira a análise do confronto, retrospecto e onde assistir ao vivo.

Situação das Equipes

Franca: O atual campeão do NBB chega em excelente fase, vindo de uma sequência de cinco vitórias consecutivas. No último jogo, a equipe comandada por Hélio Rubens venceu o Caxias do Sul por um expressivo placar de 117 a 57, demonstrando sua força ofensiva e superioridade tática.

União Corinthians: O time gaúcho tem um desempenho irregular na competição, alternando bons resultados com tropeços. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias e três derrotas, sendo a mais recente contra o Minas (92-81). Para vencer Franca fora de casa, o União Corinthians precisará de uma atuação impecável.

Retrospecto Recentes

Nos confrontos diretos, Franca tem ampla vantagem. No último embate entre as equipes, realizado em 07/12/2024, o time paulista venceu por 92 a 72, fora de casa. Nos últimos cinco encontros, Franca venceu todos, com média superior a 90 pontos por partida.

Odds e Cotações

As principais casas de apostas apontam amplo favoritismo para Franca:

bet365: Franca (1.13) | União Corinthians (5.25)

Franca (1.13) | União Corinthians (5.25) Betano.br: Franca (1.11) | União Corinthians (6.30)

Franca (1.11) | União Corinthians (6.30) BetEsporte: Franca (1.10) | União Corinthians (4.90)

Franca (1.10) | União Corinthians (4.90) Estrelabet: Franca (1.11) | União Corinthians (6.00)

Franca (1.11) | União Corinthians (6.00) Superbet.br: Franca (1.17) | União Corinthians (5.15)

Franca (1.17) | União Corinthians (5.15) Esportivabet: Franca (1.11) | União Corinthians (6.00)

Onde Assistir ao Vivo

A partida será transmitida ao vivo por serviços de streaming de casas de apostas que oferecem transmissão de esportes ao vivo, desde que o apostador tenha saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas. Também é possível acompanhar os lances em tempo real pelo Flashscore e outros sites de estatísticas esportivas.

Palpite para Franca x União Corinthians

Levando em consideração a fase das equipes e o retrospecto recente, Franca entra em quadra como favorito absoluto. Com um elenco mais qualificado e jogando em casa, a expectativa é de uma vitória tranquila para os paulistas. Palpite: Franca vence por mais de 10 pontos de diferença.

Fique ligado para atualizações ao vivo e mais informações sobre o NBB!

2º de Abril de 2025

Jogo 268

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : SJO

: SJO Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Jogo 269

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : FRA

: FRA Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 270

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : MOG

: MOG Equipe 2 : FOR

: FOR Onde Assistir: NBB Basquetpass

3º de Abril de 2025

Jogo 271

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 272

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : CAP

: CAP Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 273

Horário : 21:00

: 21:00 Equipe 1 : FLA

: FLA Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

4º de Abril de 2025

Jogo 274

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : BAU

: BAU Equipe 2 : UCO

: UCO Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!