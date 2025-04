IFSP recebe Selo ODS por ações de sustentabilidade e inclusão social – IFSP

Instituto é reconhecido por iniciativas voltadas à erradicação da fome, educação, saneamento e cidades sustentáveis

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi premiado com o Selo ODS pelo seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A cerimônia aconteceu no dia 20 de março, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, reunindo instituições que atuam para um futuro mais sustentável.

A certificação foi concedida ao IFSP por meio da Diretoria de Cooperação e Sustentabilidade, destacando as ações do Instituto em quatro dos dezessete ODS estabelecidos pela ONU: Fome Zero e Agricultura Sustentável (ODS 2), Educação de Qualidade (ODS 4), Água Potável e Saneamento (ODS 6) e Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11).

O reconhecimento reforça o compromisso da instituição em promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social por meio da educação e de projetos que impactam positivamente a sociedade. Esse avanço demonstra o esforço do IFSP em consolidar-se como uma referência no tema.

A conquista do Selo ODS é um marco para o Instituto, reafirmando sua dedicação na construção de um futuro mais justo e sustentável.