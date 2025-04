São José intensifica ações de conscientização sobre autismo

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Para proporcionar um mundo melhor com os autistas e para eles, a Prefeitura de São José dos Campos tem intensificado as ações de conscientização e sensibilização sobre a importância da inclusão e do respeito à pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Nesta quarta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, teve início a campanha deste ano, novamente com o tema “Lugar do autista é em todo lugar”.

A primeira mobilização foi realizada no calçadão da rua 7 de Setembro, no Centro, com a presença do laço e do banner da campanha e distribuição de materiais informativos para a população.

“A Prefeitura está de parabéns por esta campanha. Eu fui muito bem esclarecida com as informações que recebi aqui no calçadão. É um tema importante e, quanto mais conscientização, mais poderemos ajudar os autistas e seus familiares”, disse a professora aposentada Maria Helena Paiva, que tem 79 anos e mora na Vila Adyana, na região central.

A campanha começou nesta quarta (2) com ação no calçadão | Foto: PMSJC

Mais ações

Serão promovidas várias ações de conscientização e sensibilização sobre o tema durante este mês de abril com o objetivo de ampliar as informações, principalmente para os munícipes que não conhecem o TEA.

Elas acontecerão em locais de grande concentração de pessoas, como a rodoviária Nova (Frederico Ozanan), o Terminal Rodoviário Central (Rodoviária Velha) e a ECO (Estação Conexão de Ônibus) do Campos de São José, na região leste. Também serão realizadas mobilizações em parques, shoppings e instituições.

O trabalho será intensificado neste mês, mas a campanha é permanente e terá continuidade ao longo do ano.

Dona Valdirene e seu filho Maurílio, que é autista, apoiando a campanha | Foto: PMSJC

Sensibilização e inclusão

Serão realizadas, ainda, palestras e rodas de conversa nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) e Casas do Idoso, entre outros equipamentos públicos. Outras secretarias municipais também terão ações e mobilizações.

Em outra frente de atuação, haverá capacitações de servidores de diversas secretarias municipais e de conselheiros tutelares.

As ações de conscientização e sensibilização desenvolvidas pela Assessoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, são constantes e realizadas ao longo de todo o ano, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Caminhada

A Prefeitura também apoiará ações e mobilizações ao longo de todo este mês de abril.

Neste domingo (6), a Administração Municipal dará apoio à Caminhada Luz Azul, de conscientização sobre o autismo, com concentração às 8h30 na rua Kimie Shibata, no lado externo do Shopping Jardim Oriente, no Jardim América (região sul).

Os organizadores pedem para que as pessoas que forem participar da caminhada estejam com roupas azuis, cor que é um dos principais símbolos do autismo.

Rede integrada

A Prefeitura tem intensificado cada vez mais as iniciativas para melhorar a vida dos autistas e de seus familiares.

A cidade possui uma ampla e integrada rede de proteção e prestação de serviços para as pessoas com deficiência, desenvolvida e realizada pela Administração municipal. O planejamento e a execução dessas políticas públicas visam garantir autonomia, sociabilidade, proteção e respeito para essa população.

Em 2019 foi criada a RIA (Rede de Inclusão ao Autista), com o intuito de identificar, monitorar e incluir cada munícipe com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) nos serviços públicos, conforme a necessidade de cada um.

A RIA oferece assistência mais ampla, por meio de um sistema de informação unificado que possibilita acompanhar o histórico de atividades e a inclusão desses cidadãos em diversos serviços municipais.

O serviço integrado permite o acompanhamento e monitoramento para inclusão social e no mercado de trabalho, ressocialização, promoção de saúde, apoio psicossocial e reabilitação. O objetivo é também proporcionar apoio integral às famílias, por meio de palestras e seminários.

O acesso ao RIA pode ser feito pelos serviços disponíveis nas secretarias de Apoio Social ao Cidadão, Saúde, Educação e Cidadania, Esporte e Qualidade de Vida, e Mobilidade Urbana, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e nas entidades parceiras.

Constantemente, a Prefeitura realiza capacitação dos profissionais envolvidos na rede, como professores, terapeutas ocupacionais, médicos, fisioterapeutas, cirurgiões dentistas e psicólogos, para que possam atender e acolher da melhor forma possível crianças, adultos e respectivos familiares.

Carteira de Identificação

Outro avanço significativo foi obtido em 2021 com o início da distribuição da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA). O documento é mais uma ferramenta de inclusão social para facilitar a identificação desses indivíduos.

A carteira pode ser solicitada por meio de um cadastro digital no app Prefbook, disponível no site da Prefeitura (www.prefbook.sjc.sp.gov.br) ou nas lojas de aplicativos dos celulares. Também é possível obter a versão impressa, que é entregue às famílias nas residências.

Já foram feitas cerca de 2.300 carteirinhas.

Autismo

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que 2 milhões de pessoas no Brasil têm TEA (Transtorno do Espectro Autista). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também estima esse número.

É um distúrbio de desenvolvimento e o diagnóstico é clínico. Pelo Manual de Transtornos Mentais (DSM-5), o TEA é classificado como leve, moderado e grave.

Entre os sintomas, estão os déficits persistentes em comunicação e interação social, padrões repetitivos e interesses restritos de comportamento e atividades, que limitam a funcionalidade social e emocional.



