Manchester City x Leicester ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (02/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Manchester City x Leicester acontece hoje, HOJE (02) às 15h45 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Manchester City x Leicester City: Prévia, escalações e prognóstico

O Manchester City recebe o Leicester City no Etihad Stadium nesta quarta-feira (2 de abril de 2025) às 15h45 (horário de Brasília) pela 30ª rodada da Premier League. Enquanto os Citizens lutam por uma vaga na próxima Champions League, os Foxes enfrentam uma dura batalha contra o rebaixamento.

Momento das Equipes

Apesar de uma temporada irregular na Premier League, o Manchester City segue firme na FA Cup, garantindo vaga na semifinal após vitória sobre o Bournemouth. No entanto, os comandados de Pep Guardiola têm encontrado dificuldades no campeonato inglês, com tropeços recentes contra Nottingham Forest e Brighton.

O Leicester, por outro lado, vive um verdadeiro pesadelo. A equipe perdeu os últimos seis jogos sem marcar um único gol, sofrendo 16 tentos no período. O técnico Ruud van Nistelrooy tenta encontrar soluções, mas o time tem a pior defesa entre os visitantes da Premier League.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Manchester City não contará com Erling Haaland, que sofreu uma lesão no joelho e será substituído por Omar Marmoush. Além disso, Rodri segue fora. Já o Leicester tem como baixa certa o ponta Abdul Fatawu, lesionado, enquanto Ricardo Pereira ainda é dúvida.

Provável escalação do Manchester City:

Ederson; Nunes, Gvardiol, Dias, O’Reilly; Gonzalez, Gundogan; Savinho, De Bruyne, Doku; Marmoush.

Provável escalação do Leicester City:

Hermansen; Faes, Coady, Okoli; Justin, Ndidi, Winks, Kristiansen; Buonanotte, El Khannouss; Vardy.

Prognóstico e Palpite

O Manchester City, mesmo sem Haaland, tem amplo favoritismo diante de um Leicester que não balança as redes há sete jogos e sofre muitos gols fora de casa. A expectativa é de um jogo dominado pelos Citizens, que devem pressionar desde o início.

Palpite: Manchester City 2-0 Leicester City.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN