Agência Minas Gerais | Com participação do Governo de Minas, Encontro Global de Jovens Líderes pelo Clima escolhe o estado para sua primeira passagem pelo Brasil

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, na tarde desta quarta-feira (2/3), do Global Youth Climate Summit, o Encontro Global de Jovens Líderes pelo Clima. O objetivo do evento é compartilhar conhecimento com estes jovens para que eles possam replicar ideias e proteger suas comunidades e os ecossistemas onde vivem.

A programação, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é uma iniciativa do Global Youth Leadership Center, uma organização internacional sem fins lucrativos que desenvolve habilidades de liderança e engaja jovens em ações climáticas por meio de programas em países vulneráveis ao clima.

Esta foi a 3ª edição da cúpula e a primeira vez que o evento foi sediado no Brasil.

Durante o encontro, o vice-governador destacou o protagonismo de Minas em várias frentes na agenda climática e ambiental, sendo reconhecido nacionalmente por ações pioneiras e de lideranças. O Estado foi, por exemplo, o primeiro na America Latina a assinar, em 2021, a campanha global Race to Zero, compromisso pela neutralização das emissões de gases de efeito estufa até 2050, apoiada pela ONU.

























Compromisso com sustentabilidade

Mateus Simões destacou que, na gestão do governador Romeu Zema, a agenda climática não é mantida como uma agenda política ou ideológica. Pelo contrário: as ações de enfrentamento às mudanças climáticas são reconhecidas e respeitadas como uma necessidade da humanidade – e não de um país ou de um estado.

Um dos pontos levados aos jovens líderes pelo vice-governador é a possibilidade de cidades e estados crescerem economicamente e com sustentabilidade, por meio de parceria com o setor produtivo.

“Estamos há 20 anos tentando impor metas que estão sendo simplesmente descartadas por todos. Não temos nem um país que esteja mantendo atualizadas as metas que eles definiram para si, mesmo porque, na verdade, o país não define a meta para eles, mas sim para o setor privado. Decidimos fazer diferente. Decidimos que, ao invés de tentar regular, tentaríamos construir, com o setor privado, a agenda da mudança climática. Temos orgulho de sermos os primeiros a fazer isso. Não é um compromisso do governo obrigá-los a fazer; é um compromisso de todos trabalhar juntos para torná-lo realidade”, exemplificou.

O vice-governador também pontuou para as lideranças que Minas é o maior produtor de lítio no Brasil e um dos mais importantes do mundo, e que o mineral será essencial para a transição energética nos próximos anos.

Avanços na agenda climática

O Estado tem avançado cada vez mais em relação aos temas ambientais, especialmente na agenda climática, sendo destaque nacional em sustentabilidade e único no Brasil a publicar uma meta intermediária e um plano de implementação para neutralização da emissão de gases de efeito estufa até 2025.

Minas foi o primeiro estado brasileiro a criar um modelo robusto de governança climática, com o Comitê Intragovernamental de Energia e Mudança Climática, que coordena a implementação do Plano Estadual de Mudanças Climáticas.

Além disso, o Estado é líder em práticas de monitoramento e avaliação de políticas ambientais, com a Plataforma MRV Climático, uma inovação que permite acompanhar as emissões de gases de efeito estufa e os impactos das ações climáticas.

Minas tem sido ainda um participante ativo nas Conferências das Partes (COPs), com presença constante desde a COP 26, demonstrando o compromisso do Estado com a agenda global de mudanças climáticas. Durante a COP29, realizada no ano passado em Baku, o governador anunciou um novo compromisso, de redução de 30% das emissões de gás carbônico até 2030.